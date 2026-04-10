Formate en Comunicación en una universidad que funciona dentro de un medio

¿Te gustaría estudiar Comunicación en un medio de comunicación? La USBA ofrece las Licenciaturas en Comunicación Periodística y Comunicación Institucional, con un plan de estudios actualizado y orientado a las demandas del mercado. Las clases comienzan en marzo y los cupos son limitados.

Uno de los principales diferenciales es la integración directa con medios reales, donde los estudiantes acceden a pasantías rentadas y experiencias en Perfil.com, Revista Noticias, Caras, Fortuna, Net TV, Canal E y Radio Perfil, adquiriendo experiencia profesional concreta desde el inicio.

La Licenciatura en Comunicación Periodística (4 años) forma profesionales capaces de desempeñarse en medios gráficos, digitales y audiovisuales. Incluye materias como Escritura y teoría de los géneros periodísticos, Producción periodística, Análisis del discurso, Semiología y Tecnologías de nuevos formatos, junto a talleres integradores en cada año. Además, cuenta con turno mañana (9:30 a 12:30) y turno noche (18:30 a 21:30).

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Por su parte, la Licenciatura en Comunicación Institucional (4 años) está orientada a la gestión de la comunicación en organizaciones, empresas e instituciones. Su plan de estudios incorpora contenidos como Planificación de la comunicación corporativa, Comunicación interna, Responsabilidad Social Empresaria, Públicos internos y Comunicaciones Integradas de Marketing, junto a instancias prácticas a través de talleres integradores y proyectos de comunicación institucional.

La USBA es la única universidad dentro de una redacción multimedia activa, lo que permite aprender comunicación en contacto directo con profesionales en ejercicio.

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