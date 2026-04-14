El Consejo de la Magistratura define las situaciones de los jueces Díaz Lacava y López

Este miércoles a las 9:30 está previsto el primer plenario del año del Consejo de la Magistratura en el que se definirá la continuidad de los jueces Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, acusado por coacción, abuso de autoridad, maltrato laboral y violencia de género y Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, señalado por sus expresiones antisemitas en redes sociales.

En relación con la situación de Díaz Lacava, el plenario del Consejo tiene sobre la mesa dos dictámenes: uno acusatorio que promueve el juicio político y otro disciplinario presentado por el consejero Alberto Lugones que pide una multa del 50% de su sueldo por única vez.

En tanto, sobre López, el Consejo debe definir si le acepta la renuncia, que presentó el 10 de abril de 2025, días después de que la Comisión de Acusación aprobara el dictamen acusatorio en su contra, que lo enviaba a juicio político. Desde el Consejo indicaron a PERFIL que “la renuncia aún no fue aceptada y el dictamen acusatorio para enviarlo a Jury se encuentra en el orden del día” del plenario de este miércoles.

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El expediente contra Díaz Lacava

El juez federal Díaz Lacava fue procesado el 11 de noviembre de 2024 por los delitos de amenazas y lesiones, con la incorporación posterior de la imputación por violencia de género. La denuncia en el Consejo había sido presentada antes, en abril de 2023, por tres secretarios del juzgado federal de Santa Rosa, quienes lo acusaron de una batería de delitos que incluyen coacción, abuso de autoridad, maltrato laboral y violencia de género.

A las acusaciones de sus empleados se sumaron la de los camaristas Marcos Aguerrido y José Mario Triputti (quien renunció a su cargo en 2024). Ambos solicitaron una restricción de acercamiento respecto del magistrado.

El expediente de Díaz Lavaca lo instruye el consejero Álvaro González.

La definición sobre la situación de Alfredo López

El juez federal Alfredo López presentó su renuncia el 10 de abril de 2025, días después de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara el dictamen acusatorio en su contra. El Ejecutivo aún no le acepto la renuncia y el dictamen acusatorio para enviarlo a jury se encuentra en el orden del día del plenario de este miércoles.

Las denuncias contra López fueron presentadas por Gabriel Camiser, abogado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), por la diputada de La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet y por Yamil Santoro -quien fue legislador porteño del Pro- y José Magioncalda.

A López lo señalaron por sus publicaciones en redes sociales ligadas a la guerra de Medio Oriente.

El caso fue instruido por el consejero Luis Juez. López decidió no esperar el proceso de enjuiciamiento. El 10 de abril presentó su renuncia como magistrado del Juzgado Federal Nº4 de Mar del Plata.

Tras la presentación de la renuncia de López, Lucas Somigliana, director de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia envió una nota dirigida a Horacio Rosatti, titular del Consejo de la Magistratura. “En caso de que (...) López registre sanciones disciplinarias, denuncias o procesos en trámite, resulta necesario, para dar curso a la aceptación de la renuncia presentada, contar con información respecto al objeto y al estado de estos”, indica el funcionario, que responde al ministro Juan Bautista Mahiques.

Mañana se definirá su situación: si le aceptan la renuncia o le inician juicio político.

El reglamento para modificar los concursos para jueces

Fuentes del Consejo informaron a PERFIL que no está previsto que se trate el reglamento propuesto por la Corte Suprema para modificar los concursos para jueces. En un plenario de las comisiones de Selección y Reglamentación, que se hizo el jueves pasado, el consejero Lugones dijo que no iba a firmar nada “a libro cerrado”, como habían propuesto otros consejeros.

Con un fuerte respaldo institucional, la Corte presentó su proyecto con nuevas reglas para la selección de jueces

La propuesta de la Corte tiene la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti pero no de Horacio Rosatti, presidente del Máximo Tribunal y también del Consejo, que se presentó de manera sorpresiva en esa reunión. “Quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”, sostuvo Rosatti, que agradeció la “prontitud” con la que los consejeros se abocaron al tema, propuesto por la Corte en un acto el 30 de marzo.

Sorpresiva visita de Horacio Rosatti al Consejo de la Magistratura en plena discusión por la elección de jueces

Gil Lavedra defendió los honorarios de los abogados en el Consejo de la Magistratura

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, concurrió este lunes a declarar como testigo ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura en el marco de un proceso disciplinario contra el juez civil Carlos Goggi.

Gil Lavedra argumentó que se encontraba allí dado que “el magistrado, sistemáticamente, declara la inconstitucionalidad de la ley de aranceles profesionales. Y todo ello, pese a que la Cámara, inveteradamente, las ha dejado sin efecto”.

“Cuando proceden de esa manera, crean incertidumbre, y falta de seguridad jurídica. Es un caso de empecinamiento y de tozudez”, argumentó Gil Lavedra. Ahora la comisión tiene que definir si le aplica una sanción al magistrado.

BK / EM