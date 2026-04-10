Renunció el juez de Mar del Plata acusado por expresiones antisemitas

El juez federal de Mar del Plata Alfredo López presentó su renuncia al cargo y el Gobierno, en una nota con fecha de este jueves, solicitó al Consejo de la Magistratura que informe si el magistrado registra denuncias o procesos disciplinarios en trámite para definir si acepta la dimisión.

La nota, a la que accedió PERFIL, está firmada por Lucas Somigliana, director de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia. Está dirigida a Horacio Rosatti, titular del Consejo de la Magistratura. “En caso de que (...) López registre sanciones disciplinarias, denuncias o procesos en trámite, resulta necesario, para dar curso a la aceptación de la renuncia presentada, contar con información respecto al objeto y al estado de estos”, indica el funcionario, que responde al ministro Juan Bautista Mahiques.

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El pedido apunta a conocer si existen actuaciones ante la Comisión de Disciplina y Acusación, así como el estado de las mismas.

La denuncia contra el juez López

A López, juez federal de Mar del Plata, lo denunciaron el Foro Argentino contra el Antisemitismo y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que pidieron sancionarlo por “mal desempeño en el ejercicio de funciones judiciales”, por sus publicaciones en redes sociales vinculadas a la guerra en Medio Oriente. El magistrado es un activo usuario de la red social X, en la que comparte artículos de actualidad nacional e internacional: tiene más de 33 mil seguidores.

También lo impugnó la diputada Sabrina Ajmechet (ex PRO, actual LLA). En su descargo ante el Consejo, en diciembre pasado, López dijo: “Debí evitar esas respuestas ejerciendo la virtud de la prudencia, pero quiero agregar que los jueces como ciudadanos también son hombres”.

El magistrado dijo que la legisladora se había burlado “de la Santísima Virgen”. En su presentación ante los consejeros, López reivindicó su derecho a defender la soberanía de las Islas Malvinas a través de sus redes sociales.

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El 17 de marzo último, la comisión de Acusación del Consejo resolvió por unanimidad enviar al plenario del cuerpo la acusación del magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño en sus funciones. Los consejeros consideraron a las publicaciones de contenido antisemita a través de redes sociales del magistrado como “incompatibles con los deberes que impone el ejercicio de la función judicial”.

En 2021 la Federación Judicial Argentina, el Sitraju y la Asociación Judicial Bonaerense habían pedido el juicio político de López por su decisión de dar curso a una medida cautelar presentada por un abogado, a partir de la que declaró la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y suspendió su aplicación en todo el país.

El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia contra Capuchetti, avanzó contra Salmain y citó al juez Hernán Papa

Este miércoles se reunió la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura y resolvió llamar a declarar por el artículo 20 del reglamento, una suerte de indagatoria, al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por maltrato laboral. Durante la jornada, se definió enviar a la comisión de Acusación un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado penalmente por cohecho por haber mentido en su Currículum Vitae.

En una votación dividida, se resolvió desestimar la denuncia impulsada por los consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, por la custodia del teléfono de Fernando Sabag Montiel, condenado por el intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.

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El encuentro de esta semana fue el primero del año de la comisión de Disciplina, que preside el abogado César Grau. Allí estuvieron los consejeros que integran el cuerpo –Grau, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el académico Hugo Galderisi-. Además participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.

“Seguir el curso de esta ampliación de denuncia es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal”, dijo el juez de la Cámara de Casación Penal Diego Barroetaveña, en defensa de la magistrada.

“Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune… Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxima dirigente política de este país. Si estamos averiguando qué pasó con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué pasó con ese peritaje”, replicó Tailhade.

BK/ff