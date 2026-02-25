Consejo de la Magistratura: más pruebas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura postergó este miércoles hasta la próxima reunión (sin fecha definida aún) la decisión de votar el juicio político del juez federal de Mar del Plata Alfredo López, denunciado por expresiones antisemitas en sus redes sociales y ordenó pedir las pruebas de una nueva imputación contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por dictar fallos a cambio de coimas.

En el orden del día figuraba la decisión sobre avanzar con el jury contra López, por un dictamen del consejero-senador Luis Juez (LLA) que impulsó la medida. Pero el consejero-diputado Rodolfo Tailhade (Fuerza Patria) pidió una postergación y planteó que él se inclinaba por la máxima sanción disciplinaria para el magistrado y no por el juicio político. Los consejeros estuvieron de acuerdo en definir la cuestión en la próxima reunión.

El Foro Argentino contra el Antisemitismo y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidieron sancionar a López por “mal desempeño en el ejercicio de funciones judiciales”.

“Debí evitar esas respuestas ejerciendo la virtud de la prudencia, pero quiero agregar que los jueces como ciudadanos también son hombres”, sostuvo López en diciembre en su descargo ante el Consejo de la Magistratura. El magistrado cuestionó a la diputada Sabrina Ajmechet (ex PRO, actual LLA), que lo denunció porque –dijo- previamente la legisladora se burló “de la Santísima Virgen”. López reivindicó su derecho a defender la soberanía de las Islas Malvinas a través de sus redes sociales.

Más pruebas contra Salmain

Por unanimidad, la comisión de Acusación -que preside el consejero Alberto Maques- votó por solicitar a la justicia federal los antecedentes de otra causa contra Gastón Salmain. Se trata de un expediente en el que se lo investiga por haber pedido información de la causa en la que lo estaban allanando.

En el caso de Salmain, un grupo de fiscales de Rosario investiga al juez en una causa por asociación ilícita, incumplimiento de deberes, cohecho, corrupción y encubrimiento. En paralelo, el magistrado es investigado en el Consejo de la Magistratura por haber mentido en su CV sin revelar que había sido echado, como empleado, del Poder Judicial y en 2023, cuando ya ejercía como juez, fue acusado penalmente de dictar una medida cautelar a cambio de una coima, confesada por un arrepentido, de haber intentado intervenir ante fuerzas de seguridad en el trámite del secuestro de su celular y de haber tramitado irregularmente expedientes previsionales.

En su rol de juez federal de Rosario, Salmain fue denunciado por Fernando Whpei, en calidad de arrepentido, quien lo señaló por pedirle una coima millonaria a cambio de dictar un fallo en favor de una empresa, para que pudiera acceder al dólar oficial, durante el gobierno de Alberto Fernández. Por esa causa, están procesados Salmain, Whpei y Santiago Busaniche, quien habría actuado de intermediario.

El procesamiento lo dictó el juez federal N°4 de Rosario, Carlos Vera Barros. Al magistrado se le imputaron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Vera Barros ordenó la prisión preventiva de Salmain por considerar que intentó entorpecer la investigación pero indicó que no se puede hacer efectiva por la Ley 25.320, que otorga inmunidad de arresto a los jueces mientras dure su mandato. Pero sí le prohibió la salida del país.