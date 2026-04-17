El dólar blue cerró en baja este viernes 17 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 160 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 45.791 millones de dólares.

El dólar blue cerró en baja este viernes 17 de abril. La divisa paralela retrocedió $5 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1410 y se compró a $1390.

Dólar blue

El dólar blue registró una baja este viernes 17 de abril. La divisa paralela cayó $5 y cerró a $1410 para la venta, mientras que en la punta compradora se ubicó en $1390.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.412,70.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.457,90.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.448,20 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1807.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1390 en la punta vendedora, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1364,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 95 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 160 millones de dólares y cerraron en 45.791 millones de dólares.