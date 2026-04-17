Crisis de comunicación y desgaste político: el caso Adorni en el centro de la escena

La figura de Manuel Adorni pasó, en poco tiempo, de ser un desconocido a convertirse en uno de los rostros más visibles del oficialismo. Según el analista político, Eduardo Ibarra, su ascenso estuvo marcado tanto por el contexto político como por un estilo particular: “él fue acaparando la mirada y la atención, cierta centralidad en el foco de atención, con su rol de vocero de la gestión”.

Sin embargo, ese crecimiento acelerado también trajo consecuencias. Ibarra señala que el punto de inflexión llegó cuando Adorni comenzó a contradecir su propio discurso: “él pasó a ser parte de la casta política sobre todo porque él decía en las entrevistas de campaña que no iba a ser testimonial”. Este giro, sumado a cuestionamientos por su vida personal y patrimonial, impactó directamente en su imagen pública.

Del auge mediático al desgaste político

El analista describe una caída abrupta en la percepción social del funcionario: “la visibilidad de su esposa en el avión presidencial, después del viaje a Punta del Este, la adquisición de propiedades de forma irregular, tiraron su imagen desde los 100 metros hacia el piso”.

Para Ibarra, este deterioro no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio vinculado a la lógica del gobierno: “esta cuestión extremadamente individualista por parte del gobierno... los va cavando en su propia fosa”. En ese sentido, cuestiona la falta de responsabilidad institucional y advierte sobre las consecuencias sociales de esa postura.

Comunicación, estrategia y desconexión social

Uno de los ejes más críticos del análisis es el estilo comunicacional del oficialismo. Ibarra lo define sin rodeos: “es una gestión de gobierno muy adolescente en sus características, extremadamente adolescente”. Esta forma de comunicar, basada en la confrontación y la simplificación, habría sido efectiva en campaña, pero muestra límites en la gestión.

Además, plantea que la centralidad del caso Adorni podría funcionar como una distracción: “que se estire el caso Adorni permite por ahí distraer la opinión pública de otros temas... como la mala calidad de vida de los argentinos”.

El desgaste, según los estudios de opinión, ya es evidente: “la caída es estrepitosa de su imagen”, afirma Ibarra, quien también identifica dos causas principales: la comunicación confrontativa y la falta de resultados concretos. En esa línea, sintetiza: “es motosierra, ajuste, ajuste, motosierra, y lo que no se ve es obras que beneficien a la mayoría de la gente”.

Finalmente, el analista advierte sobre un problema estructural: la ausencia de autocrítica. “¿Vos sabés que para resolver un problema el primer paso es reconocerlo como un problema?”, plantea, marcando una de las principales debilidades del gobierno actual.