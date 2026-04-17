Dudas sobre el plan económico: la inflación complica la estrategia del Gobierno

El panorama económico argentino vuelve a encender señales de alerta. Según el economista Guillermo Hang, tras una reunión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), comenzó a percibirse un cambio de clima entre empresarios y funcionarios.

“Se ve como una especie de llamado a recapacitar en torno al modelo de Milei”, sostuvo, al describir un encuentro atravesado por dudas sobre los resultados económicos. En ese sentido, remarcó que “hay ciertas dudas con algunas variables económicas, especialmente con la actividad y los ingresos de las familias”.

Además, cuestionó el optimismo oficial frente a los datos actuales. “La situación actual de la economía no es tan venturosa como prometía el gobierno hace unos meses”, afirmó, señalando que la inflación también sorprendió al alza, lejos de las previsiones iniciales.

La inflación, un “caballo cansado”

Para Hang, el eje central del programa económico sigue siendo la baja de la inflación, aunque ese objetivo muestra signos de desgaste. “El caballo de batalla es la inflación, pero ese caballo ya está medio cansado, está medio herido”, graficó.

El problema, explicó, es que la inflación mensual dejó de desacelerarse. “Hace ocho o nueve meses que viene subiendo y no se vislumbra una baja en el corto plazo”, advirtió, en un contexto agravado por factores internacionales como el aumento del precio del petróleo.

Esta dinámica impacta directamente en la percepción social. “Puede haber bajado la inflación, pero bajaron mal los ingresos y las jubilaciones”, señaló, poniendo en duda la sostenibilidad del plan económico basado casi exclusivamente en ese indicador.

Consumo, salarios y límites del modelo

Otro punto crítico es la relación entre crecimiento e inflación. Hang cuestionó la postura oficial y afirmó: “Yo entiendo que sí hay una tensión entre crecimiento e inflación”, en referencia a la necesidad de divisas y el impacto sobre la actividad.

En ese marco, destacó que algunas medidas recientes, como la baja de encajes bancarios, van en la dirección correcta pero son insuficientes. “Solamente una disminución de los encajes no alcanza para mover la actividad”, explicó.

El mayor desafío, sin embargo, está en los ingresos reales. “Si los salarios siguen por debajo de la inflación, la recomposición del consumo no se va a dar”, advirtió. Según el economista, esta situación afecta especialmente a la mayoría de los hogares, mientras solo los sectores de mayores ingresos logran sostener su nivel de consumo.

A esto se suma una medición de inflación cuestionada. “El ajuste sobre el consumo de las familias es más grande de lo que está mostrando hoy el INDEC”, sostuvo, marcando una brecha entre los datos oficiales y la realidad económica cotidiana.

En este contexto, la economía argentina enfrenta un escenario complejo, donde las expectativas chocan con una recuperación que aún no logra consolidarse.

