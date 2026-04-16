Martín Burgos: “Si toda la energía va a aumentar de precio, va a afectar a toda la economía”

El economista, Martín Burgos, analizó para Canal E que la aprobación de una nueva revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desembolso de USD 1.000 millones vuelven a poner en el centro del debate la sostenibilidad del programa económico argentino.

Martín Burgos planteó que el incumplimiento de metas no es un fenómeno nuevo: “La última revisión del Fondo no fue cumplida por el Gobierno y es algo que viene siendo reiterado, no solo por este Gobierno, sino también por el gobierno anterior”. En esa línea, remarcó que, “el Fondo pide metas que de ninguna manera los gobiernos pueden cumplir”, lo que condiciona la relación con el organismo.

Se complica la adquisición de reservas con el contexto internacional

También subrayó la incidencia del contexto internacional en la capacidad de cumplir objetivos, especialmente en materia de reservas: “Hay que tomar en cuenta el contexto internacional”. Sobre la misma línea, agregó que, “nosotros al ser exportadores de materias primas, depende muchísimo de lo que pase con los precios de la energía y con los precios de los recursos naturales en general”.

Sobre el frente energético, Burgos advirtió que el impacto puede ser transversal: “Si toda la energía va a aumentar de precio, va a afectar a toda la economía”. Asimismo, argumentó que, “va a afectar a toda la estructura de costos”. No obstante, señaló que el Gobierno intentó moderar ese traslado: “El Gobierno ha hecho mucho para que el impacto en las naftas no sea directo”.

Se registra cierto optimismo por la compra de dólares

En cuanto al frente externo, mostró cierto optimismo respecto a la disponibilidad de divisas en 2026: “La verdad que en este punto hay que ser optimista”. Sin embargo, introdujo un matiz clave sobre la calidad de ese equilibrio: “Vamos a estar más colgados en términos del sector externo, pero tal vez no sea por las buenas razones”.

En ese sentido, el entrevistado describió una economía fragmentada entre sectores dinámicos y rezagados: “Los sectores ganadores son los sectores que menos importaciones requieren”. Mientras que “los sectores perdedores son los que más requieren importaciones”. Esto genera una paradoja: “Puedes llegar a tener esos fenómenos de la actividad creciendo”, pero sin impacto generalizado.

Esa desconexión se refleja, según desarrolló, en el deterioro del poder adquisitivo: “Tenemos inflaciones de más del 3% o alrededor del 3% y salarios que aumentan en menos de 2%”. Esto implica que “mes a mes la gente está perdiendo ingresos”.