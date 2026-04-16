Juan Negri: “En este momento tenemos a Estados Unidos bloqueando el Estrecho de Ormuz”

El analista internacional, Juan Negri, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el conflicto en Medio Oriente vuelve a escalar con el foco puesto en el estratégico Estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

Juan Negri explicó que la situación actual responde a una estrategia deliberada de Estados Unidos: “En este momento tenemos a Estados Unidos bloqueando el Estrecho de Ormuz”.

Qué busca Estados Unidos con el cierre del Estrecho de Ormuz

El objetivo no sería una escalada bélica directa, sino forzar condiciones de negociación: “La estrategia estadounidense es llevar el conflicto a un terreno en el que se siente cómodo, que es forzar a Irán o a renunciar, a resignarse, a rendirse de alguna manera, forzar un acuerdo o tener que atacar militarmente”.

Sin embargo, Negri descartó un enfrentamiento directo: “Esta última opción, por supuesto, no va a ocurrir”. Y agregó: “Irán no tiene la capacidad de enfrentar directamente a Estados Unidos mano a mano”.

La presión diplomática como forma de negociación

En ese marco, definió el escenario actual como una instancia de presión diplomática: “Lo que estamos viendo, aunque no parezca, es una negociación, una negociación típica de los tiempos que corren, una especie de negociación coaccionada”.

Según el entrevistado, Estados Unidos busca llegar fortalecido a una eventual mesa de diálogo: “Estados Unidos está tratando de que Irán llegue a la mesa de negociación debilitada”. Entre los puntos de conflicto, destacó el programa nuclear iraní: “Irán tendría que seguir con ese proyecto, y para Estados Unidos es una línea roja”.

También mencionó otras exigencias clave: “Irán exigía reparaciones por la invasión, cosa que obviamente Estados Unidos no está dispuesto a hacer”. Y sumó un aspecto sensible para Israel: “El continuar financiando estos grupos como Hamas o Hezbollah, que representan una amenaza existencial para Israel”.