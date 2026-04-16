Henrik Rehbinder sobre el cruce entre Trump y el Papa: “Es una disputa inusual que lo está perjudicando”

El cruce entre Donald Trump y el Papa León XIV sumó un nuevo foco de tensión internacional y ya empieza a tener impacto en la política interna de Estados Unidos.

En diálogo con Canal E, Henrik Rehbinder analizó cómo este conflicto, sumado a la situación económica, está debilitando la imagen del expresidente de cara a las elecciones.

Un conflicto inusual con impacto global

El analista explicó que la disputa se originó por diferencias en torno a la guerra en Medio Oriente y el posicionamiento moral frente al conflicto. “Hemos tenido una inusual disputa entre dos norteamericanos: el Papa y Donald Trump por el tema de la guerra”, señaló.

El conflicto escaló luego de que Trump criticara públicamente al Papa durante varios días consecutivos, cuestionando su rol y su postura frente al conflicto bélico.

Repercusiones políticas y pérdida de apoyo

Rehbinder remarcó que este enfrentamiento tiene consecuencias directas en el plano político interno, especialmente en un electorado clave. “Esto lo está perjudicando con el voto de los católicos, que hoy en su mayoría están en contra de Trump”, afirmó.

El analista recordó que este sector fue determinante en elecciones anteriores, pero ahora muestra un creciente rechazo, tanto por este conflicto como por la política migratoria.

Economía e impopularidad en aumento

Más allá del plano internacional, el frente económico también complica al expresidente. “Hay solo un 38% que cree que Trump está haciendo un buen trabajo”, sostuvo Rehbinder, marcando el deterioro en su imagen.

Según explicó, Trump intenta revertir esta situación con declaraciones públicas y promesas económicas, aunque sin lograr mejorar la percepción social.

Ventaja demócrata y clima social adverso

En este contexto, el analista anticipó un escenario electoral complejo para el oficialismo. “Todo indica que los demócratas van a ganar el Congreso”, señaló, en base a los resultados recientes.

Además, describió un clima social marcado por el descontento y la incertidumbre. “El humor social es depresivo, no se ve una salida clara”, concluyó, destacando el creciente desgaste político de Trump.