Industria en crisis: “El reclamo que le están haciendo las PyMEs al Gobierno está vinculado con el tema impositivo”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en contacto con Canal E, se refirió a que las pequeñas y medianas empresas enfrentan un escenario crítico en Argentina.

El debate sobre si alcanza con bajar impuestos vuelve al centro de la escena económica. “Si vos hablás que este Gobierno, una de las cosas que le dio a las empresas está vinculado con la reforma laboral, te digo que ni siquiera es para empezar”, sostuvo Ariel Maciel. Y remarcó el núcleo del conflicto: “El reclamo que le están haciendo especialmente las PyMEs al Gobierno está vinculado justamente con el tema impositivo”.

Las empresas no observan una intención del Gobierno por mejorar la presión fiscal

Luego, manifestó que, “no hay ley, no hay nada que mejore las condiciones para que una empresa contrate en este contexto”. Uno de los puntos más críticos es el peso de los impuestos sobre el empleo formal. En este contexto, mencionó que, “cada dos empleados una empresa está pagando un tercero”.

Además, Maciel cuestionó el enfoque oficial sobre el empleo: “Lo que sostiene es la lógica de bajar la inflación a cualquier costo y contar los empleos de cualquier modo”. Y agregó que parte de ese crecimiento se explica por la informalidad: “Tomando en cuenta el empleo informal”.

La brecha entre el empleo formal e informal

También alertó sobre la competencia desigual entre empresas formales e informales: “Hay condiciones laborales que no se equiparan en ningún punto de vista”. En ese sentido, explicó que muchas actividades cercanas a la informalidad generan tensiones en el mercado: “Está muy vinculada con el monotributismo”.

El entrevistado planteó que esto impacta directamente en el entramado productivo: “Eso está generando una gran preocupación dentro del mundo empresario formal”.

El escenario económico también afecta la inversión. Según desarrolló: “Me hablaban de un stock de proyectos que están en veremos, no se puede llegar adelante porque no hay forma de invertir”.