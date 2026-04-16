Guerra, inflación y elecciones: el escenario que define la economía global

En un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y definiciones electorales, el rumbo de Estados Unidos vuelve a posicionarse como un factor determinante para la economía argentina.

En diálogo con Canal E, el economista Martín Simonetta analizó el escenario internacional, el impacto de la guerra en Medio Oriente y las implicancias de las elecciones de medio término en la principal potencia mundial.

La influencia de Estados Unidos en la economía argentina

Simonetta destacó que la Argentina mantiene una fuerte dependencia del contexto internacional, en especial del respaldo financiero estadounidense.

“Argentina depende mucho de lo que sucede en Estados Unidos”, afirmó, al subrayar la relevancia del apoyo externo en los últimos años.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre el escenario posterior a las elecciones y cómo podría modificarse la relación bilateral según el resultado político.

La guerra en Medio Oriente y su impacto económico

Uno de los ejes centrales del análisis fue el conflicto en Medio Oriente, particularmente la guerra con Irán, que está generando consecuencias económicas a nivel global. “El conflicto está siendo más largo y costoso de lo esperado”, explicó Simonetta, al señalar el creciente impacto político para el gobierno estadounidense.

Además, remarcó que este tipo de tensiones tiene efectos directos en variables clave como el precio del petróleo y los alimentos, lo que también repercute en la economía local. “Hoy está todo absolutamente conectado”, sostuvo, al describir un escenario global donde los mercados reaccionan en tiempo real ante las expectativas.

Elecciones y desgaste político de Trump

De cara a las elecciones de medio término, el analista advirtió sobre un escenario complejo para Donald Trump, afectado por el frente económico y el conflicto bélico. Según explicó, el oficialismo busca mostrar logros para mejorar su posicionamiento, aunque con resultados limitados en términos de impacto electoral.

El concepto de “pato rengo” (utilizado para describir a un presidente sin posibilidad de reelección) también aparece en este contexto como un factor de debilidad política.

Malestar social y rechazo a la guerra

Simonetta señaló que el humor social en Estados Unidos está marcado por el descontento, tanto por la situación económica como por el conflicto internacional. “Seis de cada diez norteamericanos están en contra de la guerra”, indicó, reflejando el nivel de rechazo en la opinión pública.

En paralelo, el aumento de precios y del costo de vida también contribuye a un clima de malestar generalizado, que impacta directamente en la imagen del gobierno.

Un mundo interconectado y con impacto inmediato

Finalmente, el economista subrayó que el actual contexto global se caracteriza por una fuerte interconexión, tanto en lo económico como en lo informativo. Los mercados, explicó, no solo reaccionan ante los hechos, sino también frente a las expectativas, lo que amplifica el impacto de los conflictos internacionales.

En este escenario, las decisiones que se tomen en Estados Unidos no solo definirán su rumbo interno, sino que también tendrán consecuencias directas para economías como la argentina.