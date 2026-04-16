Uruguay en los 90: entre la ortodoxia y el pragmatismo, las lecciones que hoy resuenan en Argentina

La irrupción del nombre de Ernesto Talvi en el escenario político-económico reabre debates sobre modelos, ideologías y resultados. Desde Uruguay, el economista Juan Sánchez aporta una mirada crítica y experimentada, combinando memoria histórica y análisis técnico.

Sánchez no duda en cuestionar el enfoque discursivo del actual presidente argentino: “El presidente dice muchos disparates, muchas cosas que no son ciertas y solamente las ves en libros atrasados de economía”. En su visión, existe una tensión evidente entre el dogmatismo ideológico y la necesidad de pragmatismo en la gestión.

Al comparar figuras, distingue entre estilos dentro del mismo espacio: “Caputo se lo ve distinto, se lo ve un tipo mucho más práctico”, mientras que adjudica al presidente una impronta más rígida, influenciada por corrientes monetaristas clásicas.

Talvi, los 90 y la impronta neoliberal

El recorrido de Ernesto Talvi sirve como puente para entender una etapa clave en Uruguay. Sánchez recuerda su formación y evolución: “Siempre me llamó la atención su fanatismo por el neoliberalismo”, aunque reconoce un cambio posterior hacia posiciones más moderadas y sociales.

En ese sentido, destaca un punto de inflexión personal del economista uruguayo: “Aprendí a ser mucho más humilde”, le habría dicho Talvi tras su paso por Estados Unidos. Para Sánchez, ese aprendizaje marcó una transición desde la ortodoxia pura hacia una mirada más integral.

Sin embargo, también subraya las limitaciones de ese enfoque en la práctica: “Con la macro no le fue bien, además era muy fanático”, lo que lo llevó a reorientarse hacia temas sociales y educativos, donde sí logró aportes más sólidos.

Reformas, errores y aprendizajes

Al analizar la década del 90 en Uruguay, Sánchez plantea una visión matizada. Por un lado, reconoce avances en disciplina fiscal y monetaria, pero advierte que no fueron suficientes: “No fue más lo que se hizo”.

Entre los aciertos, menciona reformas estructurales como la ley forestal y el régimen de zonas francas. Pero también destaca una decisión clave: el rechazo a la privatización masiva. “Los uruguayos dijeron no, y a la larga eso dio lugar a evitar muchísimos actos de corrupción”, afirma.

No obstante, también señala errores importantes que dejaron secuelas: “Dejamos una liberalización en el sistema financiero que después nos dio tremendos dolores”, vinculando directamente esas políticas con la crisis de 2002.

Para Sánchez, la diferencia central entre Uruguay y Argentina radica en el equilibrio: “Uruguay tiene otra matriz social y otra preocupación por el sector industrial”, algo que, según él, hoy no se observa en la política económica argentina.