ARCA explica las claves del nuevo régimen simplificado de Ganancias a días de su implementación

A días de su implementación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero lanzó el Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta que busca transformar la relación entre el contribuyente y el fisco. El objetivo, según explicaron desde el organismo, es facilitar el cumplimiento impositivo con menos burocracia y mayor previsibilidad.

Voceros oficiales sintetizaron el espíritu del nuevo esquema: “La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”.

El cambio no es menor. El nuevo sistema implica dejar atrás el enfoque tradicional basado en el control exhaustivo del patrimonio para enfocarse en los ingresos declarados y los gastos deducibles.

Un cambio de paradigma fiscal

Uno de los puntos centrales del régimen es la modificación en la lógica de fiscalización. Según explicaron desde ARCA, “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma”, donde se abandona la presunción de culpabilidad fiscal.

En la práctica, esto significa que el organismo ahora presenta una declaración jurada prearmada con la información disponible. El contribuyente puede revisarla, editarla y validarla sin necesidad de comenzar desde cero.

Además, remarcaron: “Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, lo que reduce la carga administrativa y el nivel de incertidumbre para quienes cumplen con sus obligaciones.

El nuevo esquema también elimina el análisis de variaciones patrimoniales. Es decir, los contribuyentes no deberán justificar cambios en sus ahorros o bienes, siempre que no existan inconsistencias relevantes.

Beneficios concretos y acceso digital

El régimen está dirigido a personas humanas con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones, siempre que no sean considerados grandes contribuyentes.

Entre sus principales ventajas, se destacan la declaración precargada, la reducción de plazos de prescripción y un efecto liberatorio del pago. En este sentido, desde el organismo explicaron que “cuando presentás la declaración y pagás en término, ese año queda cerrado definitivamente”.

Otro punto clave es la presunción de exactitud: la declaración se considera válida salvo que existan pruebas de irregularidades significativas. Esto limita la discrecionalidad fiscal y aporta mayor seguridad jurídica.

El trámite, además, es completamente digital y se realiza a través del sistema registral del organismo, lo que simplifica el proceso de adhesión.

Finalmente, desde ARCA destacaron que este régimen también mejora el perfil financiero de los contribuyentes, ya que funciona como antecedente positivo ante bancos y entidades crediticias.

Con esta iniciativa, el organismo busca incentivar el cumplimiento voluntario en un contexto donde la simplificación y la confianza aparecen como ejes centrales de la política tributaria.

