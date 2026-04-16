Señales de recuperación del consumo: qué revela una consultora internacional sobre el repunte en Argentina

El consumo en Argentina empieza a mostrar signos de recuperación en 2026, impulsado por cambios en el comportamiento de los compradores y estrategias comerciales más agresivas. Según datos de NielsenIQ, las ventas durante la canasta de Pascuas crecieron un 46% interanual en facturación y un 13% en volumen, marcando un quiebre tras meses de caída.

Milagros Bin, especialista de NielsenIQ, explicó el fenómeno: “Lo que vimos en esta Pascua es un consumidor mucho más estratégico, que aprovecha promociones y prioriza volumen por sobre el gasto por unidad”.

Este cambio refleja un nuevo escenario en el que el bolsillo sigue ajustado, pero las decisiones de compra se vuelven más eficientes. La clave estuvo en las promociones y descuentos, que permitieron reducir el ticket promedio semanal a $4.040, un 7% menos que la semana anterior.

Precios, promociones y el motor del consumo

El repunte estuvo directamente vinculado a una baja en precios impulsada por estrategias comerciales. Aunque los valores siguen 29% por encima del año pasado, la reducción puntual generó un estímulo clave para la demanda.

En ese sentido, Bin remarcó: “La caída del precio promedio fue la llave que permitió dinamizar la demanda en categorías tradicionales”. Este fenómeno evidencia que, sin incentivos, muchas compras no se concretarían.

Las categorías más beneficiadas fueron las conservas y productos típicos de Pascua, con subas de hasta 55% en facturación y fuertes crecimientos en volumen. En cambio, los chocolates mostraron caídas en unidades vendidas, reflejando la sensibilidad del consumidor ante precios más elevados.

Un consumidor más racional y selectivo

El nuevo perfil de consumo combina cautela y planificación. Los compradores priorizan ofertas, comparan precios y ajustan sus elecciones según su presupuesto disponible.

Según Bin, “el consumidor aprendió a adaptarse al contexto y hoy decide con mucha más precisión en qué gastar”, lo que genera un mercado más competitivo y dinámico.

Este comportamiento también explica por qué, a pesar de la mejora interanual, algunos rubros todavía no alcanzan los niveles de 2024. La recuperación existe, pero es gradual y heterogénea.

En este contexto, el desafío para el sector retail será sostener el interés del consumidor con promociones inteligentes, sin depender exclusivamente de descuentos que afecten la rentabilidad.

La tendencia, sin embargo, es clara: el consumo empieza a reaccionar, pero lo hace bajo nuevas reglas, donde el precio y la estrategia definen cada decisión de compra.

