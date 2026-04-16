Ingresos Brutos en CABA: eliminan el impuesto para 22 actividades y alivian a más de 140.000 independientes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para miles de trabajadores independientes, en una medida que alcanza a más de 140.000 contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado.

Voceros oficiales explicaron el objetivo de la iniciativa: “La medida busca reducir y simplificar la carga tributaria sobre los trabajadores independientes”.

El beneficio impacta directamente en más de 35.000 personas de las categorías más bajas, que dejarán de pagar el impuesto, mientras que otros 12.000 contribuyentes acceden a una bonificación del 75%.

Quiénes se benefician y cómo funciona

La eliminación del tributo alcanza a 22 actividades vinculadas a servicios, entre ellas peluqueros, fotógrafos, mecánicos, entrenadores personales, diseñadores, carpinteros y jardineros.

Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que “se trata de un universo amplio de trabajadores que desarrollan su actividad de forma independiente y necesitaban alivio fiscal”.

El esquema se aplica automáticamente a quienes no registran deudas. En caso contrario, los contribuyentes pueden regularizar su situación mediante la moratoria vigente hasta el 30 de abril de 2026.

En ese sentido, destacaron: “Una vez regularizada la deuda, la bonificación se aplica de manera automática”, lo que simplifica el acceso al beneficio.

Moratoria y nuevas medidas fiscales

La medida se complementa con un régimen de regularización de deudas impulsado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que contempla condonación de intereses y planes de pago de hasta 48 cuotas.

Según explicaron, “el objetivo es facilitar el cumplimiento voluntario y acompañar a quienes tienen dificultades para ponerse al día”.

Además, la Ciudad implementó otras políticas de alivio fiscal, como la devolución exprés de saldos a favor, la exención total del ABL para jubilados y la posibilidad de compensar impuestos entre sí.

En este marco, subrayaron: “Estamos avanzando hacia un sistema más simple, más ágil y más justo para los contribuyentes”.

La iniciativa también se articula con la integración del régimen simplificado local con el Monotributo nacional, lo que permite centralizar pagos y gestiones en una única plataforma.

Con este paquete de medidas, el Gobierno porteño busca mejorar la competitividad, incentivar la formalización y aliviar la presión fiscal sobre los sectores más dinámicos de la economía urbana.

