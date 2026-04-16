Miguel Chej Muse: “El 85% de los jóvenes quiere ser propietario, pero no puede”

El acceso a la vivienda propia en Argentina se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes. A pesar de los cambios culturales y económicos de las últimas décadas, la aspiración de ser propietario sigue vigente, aunque cada vez más difícil de concretar.

En diálogo con Canal E, Miguel Chej Muse desarmó uno de los mitos más extendidos: “El 85% de los jóvenes que puede sacar un crédito quiere ser propietario”. Según explicó, la idea de que las nuevas generaciones priorizan la libertad por sobre la propiedad no se sostiene cuando existen posibilidades reales de acceso.

El especialista remarcó que el problema no es la falta de interés, sino las limitaciones económicas: “La mayoría no tiene el dinero. Depende de ayuda familiar para llegar al 30% y acceder a un crédito hipotecario”.

Crédito, alquiler y oportunidad de mercado

El contexto actual presenta una paradoja: por un lado, dificultades de acceso; por el otro, condiciones de mercado favorables. Según Chej Muse, “hoy tenemos un tipo de cambio barato y un metro cuadrado barato, es un excelente momento” para quienes pueden ingresar al sistema.

En este sentido, destacó que el costo de un crédito hipotecario es comparable al de un alquiler: “Estás pagando prácticamente como un alquiler, pero te capitalizás”. Además, relativizó el temor a los créditos ajustables por inflación: “No le tengan miedo, porque el alquiler también se ajusta”.

Actualmente, cerca del 33% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son inquilinos, en su mayoría jóvenes. Las búsquedas inmobiliarias reflejan esta tendencia: el 45% corresponde a personas de entre 25 y 40 años.

Nuevas condiciones y una alerta a futuro

El acceso al crédito requiere ingresos elevados para los estándares actuales. Chej Muse detalló que se necesitan entre 2,2 y 3 millones de pesos mensuales para calificar a préstamos de entre 70.000 y 80.000 dólares.

Aun así, señaló que hay oportunidades: “Es un momento interesante, las tasas están entre el 6,9% y el 7,5% y hay opciones para monotributistas y autónomos”.

El desarrollador también mencionó la oferta de entidades como Banco Ciudad, ICBC y BBVA, que actualmente compiten con tasas atractivas.

Sin embargo, advirtió sobre un fenómeno estructural preocupante: “Hoy la mayoría de los propietarios tiene más de 60 años”, lo que podría anticipar un cambio profundo en el mercado inmobiliario.

En esa línea, lanzó una advertencia de largo plazo: “Estamos viendo jubilados pobres pero propietarios; en el futuro puede haber jubilados que no sean propietarios”.

