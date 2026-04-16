El dólar blue cerró en alza este jueves 16 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 4 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 45.631 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este jueves 16 de abril. La divisa paralela aumentó $5 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1415 y se compró a $1395.

Dólar blue

El dólar blue registró una suba este jueves 16 de abril. La divisa paralela avanzó $5 y cerró a $1415 para la venta, mientras que en la punta compradora se ubicó en $1395.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.404,90.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.449,10.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.454,10 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1794.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1380 en la punta vendedora, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1358,00 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 75 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 4 millones de dólares y cerraron en 45.631 millones de dólares.