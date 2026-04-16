Alberto Ruskolekier afirmó que el bloqueo de Ormuz afecta la economía de Irán: “La está demoliendo, la está haciendo colapsar”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el conflicto en Medio Oriente vuelve a tensionar el mercado energético global.

Alberto Ruskolekier destacó que existen dos bloqueos con características distintas: “Irán bloqueó todo el tránsito marino, a no ser que pasen únicamente barcos que lleven carga a países amigos”.

En qué consiste el bloqueo

En cambio, explicó que, “el bloqueo de Estados Unidos de Norteamérica en el Estrecho de Ormuz es así. Ningún barco que tenga como destino un puerto de Irán o que salga de un puerto de Irán va a poder cruzar el Estrecho de Ormuz”.

Ruskolekier resaltó que esta diferencia permite que continúe parcialmente el comercio internacional: “Cualquier otro barco que no tenga ningún destino o salida de un puerto iraní puede pasar”.

Sobre cómo se controla el cumplimiento del bloqueo, planteó que, “no es una cuestión de lo que diga el barco, es una cuestión de vigilancia satelital”. Y agregó: “Se sabe el barco, la bandera, el armador del barco, la carga que lleva, y esto no se puede falsificar. Absolutamente, es información de inteligencia”.

La economía iraní en vilo ante el bloqueo de Ormuz

El impacto sobre la economía iraní es profundo. Según el entrevistado, “la está demoliendo, la está haciendo colapsar”. Sobre la misma línea, detalló la magnitud del problema: “Irán exportaba 1.600.000, 1.800.000 barril de petróleo día” y con el bloqueo “no puede ni exportar ni puede recibir mercadería de ningún tipo”.

Esto genera pérdidas millonarias: “Todo ese hecho económico supera los 400 millones de dólares por día”. Además, advirtió sobre la crisis interna: “La inflación está volando, el hecho económico es devastador”.