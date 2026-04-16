El productor agropecuario, Néstor Roulet, conversó con Canal E y alertó sobre márgenes negativos en el sector, el impacto del precio del gasoil y la presión impositiva. También cuestionó la falta de medidas estructurales y anticipó un escenario complicado para pequeños y medianos productores.

Néstor Roulet resaltó que, “la rentabilidad es bastante baja, en algunas producciones negativa”, y explicó que el escenario se agrava por factores internos y externos que afectan directamente los márgenes del productor.

Problemas de logística en el sector agropecuario

Uno de los principales problemas señalados es el fuerte incremento de los costos logísticos. En este contexto, detalló: “Tenemos un problema ahora con los fletes, que con toda razón los camioneros están pidiendo un aumento, por el aumento del gasoil”. En ese sentido, precisó el impacto concreto en la producción: “En un maíz, el tener que llevarlo al puerto a 350 kilómetros, el flete te sale el 20%”.

A esto se suma la carga fiscal, que Roulet mencionó que reduce aún más la rentabilidad: “Más el 10 que te cobre el Estado, el 9,5, más todos los gastos que tenés indirectos, cosecha y todo eso, realmente no te llega ni el 50% a quedar para pagar los costos”.

La inestabilidad del sistema productivo agrícola

Luego, manifestó que este esquema es insostenible: “Con esta presión impositiva, indudablemente va a ser muy difícil que el sector tenga una buena rentabilidad y una posibilidad de seguir invirtiendo”.

El entrevistado también cuestionó el sistema de retenciones y la pérdida de competitividad frente a otros países: “En Brasil, Uruguay están cobrando 420 dólares la tonelada y nosotros 300”. Y agregó: “No tiene que ser el campo el único que ponga en sus hombros el superávit fiscal”.

Si bien reconoció anuncios oficiales, fue crítico sobre su implementación: “El secretario de Agricultura dijo que iba a ser antes del segundo mandato de Milei”. Asimismo, remató con ironía: “Le puso fin, pero con esperanza”.