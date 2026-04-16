El economista, Guillermo Hang, habló con Canal E y analizó el dato de inflación de marzo, el impacto en los ingresos y las dudas del sector empresario tras la reunión en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

Tras la reunión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Guillermo Hang sostuvo que el clima entre empresarios reflejó preocupación: “Lo que se ve es que hay como una especie de llamado a recapacitar en torno al modelo de Milei”.

Falta de certidumbre en la variable económica

Según explicó, el diagnóstico es claro: “Se prometían mejores resultados, hay ciertas dudas con algunas variables económicas, especialmente con lo que es la actividad económica, con los ingresos de las personas, de las familias, y con la inflación”.

En ese sentido, Hang consideró que el encuentro dejó al descubierto un exceso de optimismo oficial: “Hubo muchas expresiones de voluntarismo, me parece a mí, muchas expresiones de optimismo en algún sentido infundadas, y algunas expresiones más realistas”.

La baja de la inflación pierde relevancia entre las prioridades de la sociedad

Luego, manifestó que la principal herramienta del Gobierno, la desaceleración inflacionaria, comienza a mostrar signos de agotamiento: “El caballo de batalla es la inflación, la baja de la inflación, que para el Gobierno fue su mayor logro, lo que pasa que ese caballo ya está medio cansado, está medio herido”.

El entrevistado remarcó que la dinámica reciente no es alentadora: “La inflación mensualmente viene subiendo hace unos ocho o nueve meses ya”. Sobre la misma línea, anticipó que, “no se vislumbra una baja de la inflación, más bien todos los meses esperamos que esté por sobre el 2%”.

Además, subrayó el impacto social del esquema actual: “La gente dice, bueno, puede haber bajado la inflación, pero bajaron mal los ingresos, bajaron mal las jubilaciones, entonces no me convence tanto este plan”.