Inflación y activos financieros: por qué los precios “quedan sesgados” en el mercado

La inflación no solo afecta el poder adquisitivo, sino también la forma en que se valoran los activos financieros. El contador y economista, Leonardo Alberto advirtió que este fenómeno suele ser subestimado en los análisis tradicionales. En ese sentido, explicó: “en general no se descuenta por inflación estos precios”, lo que genera distorsiones en la lectura del mercado.

Según el especialista, en contextos extremos, como inflaciones muy elevadas, los activos tienden a ajustarse con el tiempo: “una inflación del 500% implicaría en el mediano plazo un ajuste similar en los precios”. Sin embargo, este proceso no es inmediato ni uniforme, lo que genera desfasajes entre distintos sectores de la economía.

En escenarios de inflación alta pero sostenida, los precios de los activos comienzan a perder referencia real. Alberto lo resumió de forma clara: “los precios empiezan a quedar sesgados en términos nominales respecto del resto de la economía”.

Percepción, precios y lógica del inversor

Uno de los factores centrales que explica este comportamiento es la percepción del inversor. En los mercados financieros, las decisiones no responden únicamente a datos objetivos, sino también a expectativas. “gran parte de lo que se compra y se vende es una cuestión de percepción”, afirmó.

Este fenómeno se refleja en cómo los inversores comparan precios con referencias cotidianas. “se decía que determinado papel valía un café o un litro de nafta, y esa percepción existe”, ejemplificó.

Incluso en casos donde los fundamentos no acompañan, los precios pueden seguir subiendo. Alberto puso como ejemplo al sector bancario: “ya no importa si la empresa gana o pierde, porque los precios pueden seguir subiendo nominalmente”. Esto ocurre porque otros activos de la economía ya ajustaron antes, generando un efecto arrastre en el mercado financiero.

Volatilidad, petróleo y mirada de largo plazo

La volatilidad global también influye en la dinámica de los activos, especialmente en sectores como el energético. En relación al petróleo, Alberto señaló que el corto plazo está dominado por información privilegiada: “el que tiene la información es el que puede ganar en el corto plazo”.

Frente a este escenario, recomendó una estrategia más prudente para inversores comunes: “hay que mantener las posiciones con una visión de largo plazo”.

El análisis, según explicó, debe centrarse en el valor proyectado a varios años y no en las fluctuaciones diarias: “nadie sabe si mañana un activo va a subir o bajar un 5%”.