Headhunter 4.0: el rol estratégico que redefine la selección de talentos

El rol del headhunter ya no se limita a encontrar candidatos: hoy es una pieza estratégica dentro de las compañías. Así lo explicó Martín Sandoval, psicólogo laboral, quien remarcó que “tradicionalmente se asoció nuestra labor de Headhunter a una simple selección y este rol se fue transformando notablemente hacia un asesor integral del CEO”.

En un contexto donde la tecnología y la automatización avanzan, el diferencial sigue estando en el capital humano. En ese sentido, el especialista sostuvo: “a igualdad de inversión económica y tecnología, lo diferencial de la compañía son las personas que lo integran”.

El uso de herramientas como inteligencia artificial, plataformas de reclutamiento y sistemas automatizados agiliza procesos, pero no reemplaza el criterio humano. Para Sandoval, la clave está en el análisis fino: “tenemos la misión de separar la paja del trigo, de decir a requisitoria del CEO este es el talento que te conviene en lugar de otro”.

Del reclutamiento al acompañamiento estratégico

El trabajo del headhunter no termina con la contratación. Según Sandoval, existe un proceso de seguimiento fundamental para garantizar el éxito del ejecutivo incorporado. “La idea es hacer un acompañamiento mínimo durante seis meses para ayudarlo a tomar medidas de impacto y maximizar la efectividad del equipo”, explicó.

Este seguimiento permite no solo evaluar resultados, sino también facilitar la adaptación del CEO a la cultura organizacional y sus desafíos internos. Además, aporta una mirada externa que ayuda a potenciar el desempeño del liderazgo.

Sin embargo, este rol ampliado también plantea límites claros. Sandoval advirtió sobre la importancia de la ética profesional: “si la empresa te contrata para seleccionar talentos, la idea es que no tomes esos talentos para llevarlos a otra empresa”. Esta línea ética fortalece la confianza entre las partes y asegura relaciones laborales sostenibles a largo plazo

Habilidades blandas y autenticidad en el CV

Otro aspecto clave es la evaluación de habilidades blandas. El psicólogo laboral señaló que competencias como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo son centrales en cualquier proceso de selección.

En contraste, los hobbies o actividades deportivas deben ocupar un lugar secundario. “Esto es aceptable en tanto y en cuanto no genere una imagen de excentricidad o de rechazo por lo pomposo”, indicó.

La autenticidad es, en este punto, un valor innegociable. Sandoval fue contundente al respecto: “lo importante es que sea genuino y auténtico, no simular porque realmente no suma”. Mentir en un currículum puede volverse en contra del candidato, especialmente en instancias de entrevistas donde esas habilidades pueden ser puestas a prueba.



