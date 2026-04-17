Dólar, bancos y mercado: las tensiones ocultas detrás de la calma cambiaria

El comportamiento reciente del dólar en Argentina desconcierta incluso a los analistas más experimentados. Según Lucas Carattini, la suba no responde a una presión típica de demanda, sino a factores puntuales que distorsionan la dinámica habitual. “Lo que llama un poco la atención es que no ves todavía una demanda fuerte dolarizadora desde inversores corporativos o institucionales”, señaló, marcando un contraste con otros episodios de tensión cambiaria.

El economista explicó que la oferta de divisas sigue presente, aunque afectada por cuestiones coyunturales como el agro. “Tenés ralentizada la liquidación por el tema de las lluvias, pero al mismo tiempo aparece flujo vendedor de empresas que toman deuda o adelantan exportaciones”, detalló. En paralelo, el consumo en dólares se mantiene firme: “Sí mucha demanda de gastos en el exterior, turismo y tarjetas, dado un dólar que se percibe barato”.

Un mercado fragmentado y sin rumbo claro

Más allá del dólar, el foco se traslada al mercado accionario, donde la debilidad es generalizada. Carattini advierte que incluso en un contexto internacional favorable, los activos argentinos no logran consolidarse. “Las bolsas internacionales vienen raleando, pero los activos argentinos no te muestran fortaleza”, afirmó.

El análisis sectorial revela una economía profundamente heterogénea. Mientras sectores como energía, minería y agro muestran dinamismo, otros presentan fuertes rezagos. “Cuando analizás los bancos desde el crédito, ves mucha mora y eso no se está revirtiendo en el corto plazo”, explicó, vinculando directamente este fenómeno con la mala performance bursátil del sector financiero.

En esa línea, destacó que el crecimiento del mercado de capitales no logra derramarse al conjunto de la economía. “Ese fenómeno no se está trasladando a muchos sectores, como consumo, construcción o industria”, sostuvo, describiendo un escenario de recuperación desigual.

Bancos, competencia y el costo del crédito

Uno de los puntos más críticos del análisis fue el sistema financiero. Carattini abordó la percepción de abusos en tasas y costos, y ofreció una explicación estructural. “Gran parte del crédito históricamente se lo otorgaban al sector público y no al privado”, indicó, marcando una raíz profunda del problema.

A esto se suma la falta de competencia efectiva. “Te falta desregulación para generar competencia genuina, que permita a los clientes moverse fácilmente entre bancos”, afirmó, señalando que esta rigidez impide la baja de costos.

Pero el factor impositivo aparece como clave en el encarecimiento del crédito. “El costo financiero total es muchísimo más alto por impuestos como ingresos brutos, impuesto al cheque y sellos”, explicó. Y fue contundente al proponer cambios: “Deberían sacar prácticamente todos los impuestos a los créditos”.

Finalmente, destacó el rol de las fintech como motor de transformación. “La competencia de las billeteras virtuales es positiva porque obliga a los bancos a adaptarse y mejorar servicios”, concluyó.

