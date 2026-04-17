Mercados globales en alza: el S&P 500 marca récords y crece el optimismo financiero

Los mercados financieros internacionales muestran señales de recuperación tras un período de alta incertidumbre. Según Ezequiel Vega, analista de mercados internacionales, el punto más destacado es el desempeño del principal índice estadounidense: “cerramos la jornada del jueves con el S&P 500 alcanzando máximos históricos”.

El analista explicó que este repunte se da luego de semanas marcadas por tensiones geopolíticas: “tuvimos un shock las primeras dos semanas de marzo… eso marcó un mes de muchísima volatilidad”. Sin embargo, en las últimas ruedas se consolidó una tendencia positiva en Estados Unidos, Europa y Asia.

En ese contexto, Vega remarcó el comportamiento del mercado frente a los conflictos internacionales: “el mercado sobre reacciona siempre a este tipo de noticias”, especialmente ante señales de distensión como un posible cese del fuego en Medio Oriente.

Tecnología, consumo y commodities impulsan la recuperación

Detrás del crecimiento bursátil aparecen factores estructurales. Vega destacó que “los buenos resultados corporativos de las empresas tecnológicas y de consumo masivo… explican por qué el S&P 500 está en máximos históricos”.

El sector tecnológico, liderado por la inteligencia artificial, vuelve a posicionarse como motor clave: “las empresas tecnológicas tienen un buen componente importante en el S&P 500 y sobre todo en el Nasdaq”. A esto se suman buenos desempeños en consumo y banca, consolidando la recuperación.

En paralelo, los commodities también muestran signos de mejora. “el oro… está recuperando todo lo que perdió en los últimos 30 días”, señaló Vega, tras una caída inicial que sorprendió a los inversores. Este rebote se apoya en la demanda de bancos centrales y grandes economías.

Dólar, tasas y presión sobre economías emergentes

Otro eje clave es la evolución del dólar y la política monetaria de Estados Unidos. Vega explicó que el foco está puesto en la Reserva Federal: “tenemos que analizar qué va a pasar con la tasa de interés de la FED”, ya que sus decisiones impactan directamente en los mercados globales.

En ese sentido, anticipó un posible escenario de relajación monetaria: “podíamos estar entre rebajas de la tasa de interés hacia los 3.25 y los 3.50 puntos básicos”. Esto podría generar efectos positivos a nivel global.

Para América Latina, el impacto sería relevante: “esto también quita presión a la depreciación de las monedas emergentes”, lo que mejora la competitividad sin necesidad de ajustes bruscos en el tipo de cambio.

Finalmente, Vega subrayó que este nuevo contexto reduce tensiones en sectores clave: “quita un poco de presión… que estos sectores piden para no perder competitividad”, en referencia a economías exportadoras como la argentina.

