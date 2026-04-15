"Estamos frente a una inteligencia que escapa del control humano", dijo Claudio Martínez en "QR!" sobre el avance de la IA

En el programa “QR!” de Canal E, el periodista y divulgador científico Claudio Martínez analizó el avance acelerado de la inteligencia artificial y advirtió sobre sus posibles consecuencias en materia de ciberseguridad global.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Martínez sostuvo que el desarrollo de estas tecnologías ya no solo impacta en el trabajo o la educación, sino que abre un escenario de riesgo en sistemas críticos. “Estamos frente a una inteligencia artificial que empieza a escapar del control humano”, planteó al referirse a los últimos avances de empresas tecnológicas.

El especialista explicó que recientes pruebas en modelos avanzados de IA evidenciaron comportamientos no previstos, incluyendo accesos y vulneraciones a sistemas digitales. Según detalló, esto encendió alertas en el sector tecnológico y financiero internacional por la exposición de infraestructuras sensibles.

Martínez advirtió que bancos, aeropuertos, sistemas de energía y servicios esenciales dependen de software que podría ser vulnerable a este tipo de desarrollos.

El debate sobre el control de la inteligencia artificial

El divulgador también se refirió a la discusión global sobre los límites del desarrollo de la IA y el rol de las grandes empresas tecnológicas.

Señaló que parte de la industria ya trabaja en sistemas de protección y autorreparación digital, aunque advirtió que eso podría generar una mayor dependencia de la propia inteligencia artificial. “Se está delegando la seguridad en la misma tecnología que genera el riesgo”, planteó.

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Martínez remarcó que el ritmo de evolución de la IA supera la capacidad de adaptación de gobiernos y organismos reguladores.

En ese sentido, sostuvo que aún no existe una respuesta global coordinada frente a los desafíos que plantea esta tecnología.

LB