En los últimos meses, el auge de herramientas basadas en IA generó un cambio de paradigma en la industria. Algunas compañías comenzaron a priorizar sistemas automatizados capaces de realizar tareas que antes requerían equipos completos, desde programación hasta atención al cliente. Incluso surgieron campañas publicitarias provocadoras que sugieren directamente “dejar de contratar humanos” en favor de agentes de inteligencia artificial.

SuperinteligencIA: "El 70% de los expertos creen que en 2030 la IA superará a los humanos"

Esta ola tecnológica amenaza con transformar la naturaleza del trabajo en el corazón de Silicon Valley, donde cerca de 410.000 puestos que incluyen tareas susceptibles de ser realizadas por inteligencia artificial corren riesgo de desaparecer.

El fenómeno, que afecta principalmente a profesiones de altos ingresos y carreras especializadas, plantea interrogantes sobre el futuro del empleo, la calidad del trabajo y el acceso a nuevas oportunidades.

La IA va a "transformar todas y cada una de las empresas, todos y cada uno de los puestos de trabajo, todas y cada una de las formas en que trabajamos", dijo Matt Garman, director ejecutivo del gigante de la computación en la nube Amazon Web Services.

Sin embargo, expertos del sector de la IA quieren que los trabajadores programen de forma más inteligente, piensen con mayor profundidad y aprovechen su humanidad, pero siguen eludiendo la cuestión de cuántos puestos de trabajo destruirá la IA.

Este mensaje tranquilizador de los expertos resonó en HumanX, una conferencia de cuatro días que reunió a unos 6.500 inversores, emprendedores y ejecutivos del sector tecnológico. Sin embargo, ese clima de calma contrastaba con una señal inquietante en la entrada del evento: “Dejen de contratar humanos”, indicaron desde AFP.

La IA todavía no reemplaza a ciertas habilidades humanas

Dentro del propio ecosistema tecnológico hay posturas más matizadas que dan lugar a escenarios no tan catastróficos al menos en el corto plazo. Ejecutivos y referentes del sector coinciden en que, si bien la IA puede aumentar la productividad y reducir costos, todavía no reemplaza habilidades humanas clave como el pensamiento crítico, la creatividad o la toma de decisiones complejas.

"A medida que la IA pueda realizar más tareas, lo que distinguirá y diferenciará a un empleado serán sus habilidades humanas: pensamiento crítico, comunicación y trabajo en equipo", dijo Greg Hart, director ejecutivo de la plataforma de capacitación Coursera.

En este contexto, el perfil del trabajador también está cambiando. Las empresas ya no buscan solo conocimientos técnicos, sino la capacidad de adaptarse, trabajar junto a sistemas inteligentes y aportar valor diferencial frente a la automatización. El foco se desplaza hacia lo que la IA no puede replicar fácilmente: la intuición, la empatía y la innovación.

Al mismo tiempo, crece la incertidumbre sobre el impacto real en el empleo. Mientras algunos roles más repetitivos o basados en reglas claras comienzan a perder relevancia, otros vinculados al desarrollo, supervisión y entrenamiento de IA ganan protagonismo.

Sam Altman, de OpenAI, habló de "lavado de imagen mediante la IA", y la mayoría de los ponentes en el evento de San Francisco rechazaron de manera similar la invocación de la IA como un falso pretexto para los recortes de empleo, incluso cuando predijeron abiertamente que la disrupción estaba a la vuelta de la esquina, informó AFP.

Los límites económicos de la IA

Algunos analistas señalan que la automatización generalizada podría verse ralentizada por factores económicos. Un estudio de la firma de trading Citadel Securities del 2024 advierte que el reemplazo masivo del empleo calificado requiere una capacidad de cómputo monumental, lo que sumado al costo de chips, centros de datos y energía podría introducir un “límite económico natural” si supera el costo de la mano de obra humana.

A pesar de ello, las empresas de IA compiten por ampliar su infraestructura, desembolsando cientos de miles de millones de dólares anualmente con la expectativa de liderar un mercado considerado transformador, de acuerdo con The Mercury News.

FN