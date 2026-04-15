El economista, Daniel Sticco, habló con Canal E y analizó que el dato de inflación de marzo en Argentina volvió a encender alertas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC marcó un 3,4% mensual, un registro superior a lo esperado por el mercado.

Para Daniel Sticco, el primer diagnóstico es claro: “La primera lectura claramente es un indicador muy alto, 3,4%”. Sin embargo, introdujo una comparación relevante: “La buena noticia es que es una suba inferior al 3,7 de marzo del año anterior”.

El panorama de la inflación a nivel regional

Uno de los puntos más destacados fue la dispersión regional: “A nivel regional hubo una enorme dispersión”. Y ejemplificó: “El rubro educación, que a nivel nacional aumentó 12%. A nivel de Gran Buenos Aires, 10,7. En el norte del país, en el noroeste y en el noreste, subió entre 22 y 18%”.

En el rubro alimentos, Sticco mencionó que la carne tuvo un rol clave en la suba: “La carne sí jugó en contra, porque tuvo aumentos entre el 6 y el 8%”. Además, se registraron subas en productos sustitutos: “La carne de pollo, la carne de cerdo o incluso los frutos de mar también tuvieron aumentos importantes entre el 8 y hasta el 10%”.

No obstante, remarcó que no hubo una suba uniforme de todos los precios: “No estamos frente a un aumento sostenido y generalizado de todos los precios, sino que hay subas y bajas muy importantes”.

Los factores externos y su impacto en la inflación

El entrevistado atribuyó parte del salto inflacionario a factores externos, especialmente el encarecimiento de la energía: “Ocurrieron fenómenos extraordinarios como la guerra, que implicó un violento salto del petróleo”. Ese shock tuvo efectos en múltiples sectores: “Afectó a los fertilizantes, afectó al transporte, afectó a la petroquímica, el plástico”.

Aunque destacó que en Argentina hubo cierta amortiguación: “La estrategia de las refinerías, de hacer un buffer, de no trasladar simultáneamente el aumento del petróleo a las naftas y al gasoil”.