En la segunda semana de abril del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,5%, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que esta variación compensa la caída de la medición anterior.

El precio de la carne subió 68% en un año y el consumo está en el nivel más bajo en dos décadas

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Índice alimentos y bebidas 2da semana de abril - LCG

La consultora destacó en su informe que la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas continúa desacelerando, ya que logró una baja de 0,4 puntos porcentuales, alcanzando así el 1,2%. “Continúa la desaceleración promedio desde el pico de fines de febrero”, señalaron en el relevamiento.

La carne tuvo el mayor aumento de la semana

Entre los rubros que aumentaron su valor esta semana se encuentran las "Carnes” con 1,5% de incremento; seguido por "Condimentos y otros productos alimenticios" con un 1,2%; "Productos lácteos y huevos" con 0,6%; “Productos de panificación, cereales y pastas” con un alza de 0,2%; y por último en este apartado están las “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” y "Verduras", que ambos registraron el mismo nivel de incremento alcanzando el 0,1%.

La inflación de marzo marcó 3,4% según el INDEC

Por otra parte, solamente tres rubros tuvieron bajas esta semana, entre ellos "Frutas” que se encuentra primero en esta lista ya que registró la mayor merma con 1,9%; “Azúcar, miel, dulces y cacao” con 1,2%; y por último se encuentra “Comidas listas para llevar” que esta vez tuvo una merma del 0,3%.

Variación semanal alimentos y bebidas en la segunda semana de abril - LCG

Esta semana, solamente los “Aceites” no mostraron variación en sus precios en relación al periodo anterior.

Algo más que fue resaltado en el informe es que un 60% de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se explico por Lácteos, mientras que Carnes tiene menor incidencia que en el pasado.

La medición de precios minoristas de EcoGo

La segunda semana de abril mostró una suba de 1,7% en los precios de los alimentos, según el relevamiento de precios minoristas de la consultora Eco Go.

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En este caso se divide en dos grupos, primero se encuentran los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron que registraron un incremento del 0,3%. Con esta evolución, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,8% en el cuarto mes del 2026, según indicaron en el estudio.

Además, al sumar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,5%), el índice general de alimentos se ubica en 1,7%. ​

Desde la consultora de Marina Dal Poggetto, en su proyección general advirtieron que, “con todas las categorías relevadas para el mes de enero, la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

Inflación semanal alimentos y bebidas en la segunda semana de abril - EcoGo

“Abril continúa marcado por la desaceleración en Alimentos, lo que ayuda a compensar la inercia que arrastran otros rubros. Más allá del congelamiento de combustibles, aún persiste el arrastre estadístico del 8% heredado de marzo, sumado a la presión estacional que todavía exhibe indumentaria por el cambio de temporada”, mencionaron desde Eco Go.

Analytica detectó un aumento del 0,3% en alimentos y bebidas

En la segunda semana de abril, la consultora Analytica registró una variación semanal del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 1,6%.

La inflación mayorista se ubicó en 3,4%, según el INDEC

Además, la consultora que dirige Adrián Caprarulo señalo en su relevamiento que el nivel general de precios proyectó una suba mensual del 2,8% en lo que va del cuarto mes del 2026.

En el apartado que analizó la proyección en la composición regional, las menores variaciones se dieron en NEA y Patagonia, con un aumento del 0,2% en ambos casos. Por otro lado, el mayor aumento detectado fue en Cuyo, que presentó una suba del 0,5%.

Variación de precios alimentos y bebidas en la segunda semana de abril - Analytica

Por último, en el promedio de cuatro semanas del nivel general, se destacó el aumento de pescados y mariscos (+3,6%) y azúcar, dulces, chocolates, etc. (+2,5%). Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentra otros alimentos que incluye, salsas, snacks, etc. (+1,3%) y pan y cereales (+0,9%). Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-1,1%).

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