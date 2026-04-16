ANSES: en cuánto quedan las jubilaciones con el nuevo dato de inflación

En medio de la actualización de haberes y el impacto de la inflación, crece la expectativa por conocer en cuánto quedan las jubilaciones en la Argentina tras los últimos anuncios oficiales. La definición de los nuevos montos combina la fórmula de movilidad vigente con posibles refuerzos extraordinarios, en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos de los adultos mayores.

De acuerdo con estimaciones preliminares, la jubilación mínima registraría un incremento en línea con la actualización trimestral, a lo que podría sumarse un bono adicional para quienes perciben los haberes más bajos. Esta política, aplicada en los últimos meses por la Administración Nacional de la Seguridad Social, busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba de precios.

En términos concretos, el haber mínimo se ubicaría en un nuevo piso que, con bonos incluidos, intenta sostener el ingreso real de los beneficiarios. Sin embargo, especialistas advierten que estos refuerzos no se incorporan al haber base, por lo que su efecto es limitado en el mediano plazo y no impacta en futuros aumentos.

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Por su parte, las jubilaciones medias y altas también recibirían ajustes según la fórmula vigente, aunque sin acceso a bonos, lo que genera diferencias en la evolución de los ingresos dentro del sistema previsional.

Desde el Gobierno sostienen que las medidas apuntan a priorizar a los sectores más vulnerables, mientras que desde la oposición y algunos analistas se cuestiona la sostenibilidad del esquema y la falta de una reforma integral que garantice previsibilidad a largo plazo.

El escenario previsional sigue marcado por tensiones: por un lado, la necesidad de recomponer ingresos frente a la inflación; por otro, las limitaciones fiscales que condicionan el margen de acción. En este contexto, la pregunta sobre “en cuánto quedan las jubilaciones” no solo refleja un dato puntual, sino también un debate más amplio sobre el futuro del sistema en la Argentina.