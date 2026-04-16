El precio de la carne subió 68% en un año y el consumo está en el nivel más bajo en dos décadas

Como viene ocurriendo en los últimos meses precio de la carne vacuna aumentó muy por encima de la inflación de marzo, lo cual se ve reflejado en una caída del consumo, que se ubica como el más bajo en 20 años.

La industria frigorífica en marzo faenó un total de 1,029 millones de cabezas, uno de los volúmenes más bajos de las últimas dos décadas.

Desde la entidad señalan que el menor volumen de faena se debe a una combinación factores, como las sequías 2022-2024 e inundaciones 2025 que forzaron la venta anticipada de animales y la reducción del stock de madres, que impactaron negativamente sobre el índice de preñez. Esto generó "un fuerte incremento del precio relativo del animal en pie, el cual alcanzó en el período diciembre ’25-marzo ‘26 el nivel más elevado en quince años".

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En el primer trimestre se faenaron 2,973 millones de vacunos, que representa una caídainteranual fue de 7,6%.

Por su parte, la producción de carne vacuna en marzo fue equivalente a 243 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), marcando incrementos mensual de 4,7% e interanual de 3,3%, debido al mayor peso promedio en gancho de la hacienda faenada (236 kilos).

Desde Ciccra estiman que en el primer trimestre se habrían exportado 187,4 mil tn r/c/h, es decir aproximadamente 11,4% más que un año atrás (+19,2 mil tn r/c/h).

"Por lo tanto, lo que se define como consumo aparente de carne vacuna en nuestro país habría totalizado 512,8 mil tn r/c/h, experimentando una caída de 10,0% interanual (-56,67 mil tn r/c/h). Y al agregar estos guarismos, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita se habría ubicado en 47,3 kilos/año, manteniéndose 3,7% por debajo del promedio alcanzado en marzo de 2025 (-1,8 kg/hab/año)".

Precios

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los distintos cortes de carne vacuna en marzo aumentaron 10,6%. Y un 68.6% durante el último año.

La inflación general según el INDEC se ubicó en 3,4% mensual y 27,6% anual.

El precio del pollo fresco mostró una variación del 10.9% en el mes de marzo 2026 con respecto a febrero y un 49.1% durante el último año.

LM