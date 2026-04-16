La inflación mayorista marcó 3,4% en marzo, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), por el aumento de 3,5% en los “Productos nacionales” y de 1,1% en los “Productos importados”.

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM), tuvo una variación interanual de 27,6% y acumuló 6,1% en el primer trimestre.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas” (2,02%), “Productos refinados del petróleo (0,77%), “Alimentos y bebidas” (0,31%), “Sustancias y productos químicos” (0,13%), compensados por los “Productos agropecuarios”, con -0,40%.

El dato más relevante es "Petróleo crudo y gas" se incrementó 27,3%, derivado del incremento de los precios internacionales por la guerra en Medio Oriente.

"La inflación nos repugna": Milei sobre el dato de 3,4% publicado por el INDEC

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el componente impositivo del IPIM, aumentó 3,0% explicado por 3,1% en los “Productos nacionales” y de 1,2% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0%, como consecuencia de la suba de 5,4% en los “Productos primarios” y de 2,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”. Este índice mide la variación de los precios de la producción local, excluyendo impuestos.

Según Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, la inflación mayorista de marzo "reflejó más que la minorista el impacto de la guerra. En petróleo y gas la suba fue de +27%. Los precios de los importados subieron +1,1%, a pesar de que el tipo de cambio cayó dos meses seguidos".

¿La inflación mayorista anticipa a la minorista?

En febrero, cuando la inflación mayorista fue de 1,0%, el presidente Javier Milei utilizó ese dato para señalar que "la inflación está bajando y los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en los minoristas". En marzo el Índice de Precios al Consumidor subió a 3,4%.

Desde el CEPEC señalaron que "el IPIM sigue funcionando como un indicador adelantado: lo que hoy sube a nivel mayorista, mañana puede trasladarse a precios al consumidor. La clave está en si estos aumentos logran desacelerarse o si continúan presionando la inflación en los próximos meses".

"Si se hace el mal ejercicio aritmético, pero del que se ha hecho costumbre los últimos meses, la inflación mayorista viaja al 50% anual", agregaron.

LM