Exportaciones de petróleo de EE.UU. alcanzan récord por guerra en Irán

Las exportaciones de petróleo de Estados Unidos, incluidos crudo y productos refinados, se dispararon a un récord la semana pasada, ya que la guerra en Irán llevó a los compradores a buscar alternativas a los suministros de Medio Oriente.

La mayor parte del incremento se debió a que los envíos de crudo superaron la marca clave de 5 millones de barriles diarios, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2025, según datos del gobierno de Estados Unidos. En total, Estados Unidos envió casi 13 millones de barriles por día al exterior la semana pasada, al incluir también los combustibles refinados.

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Incluso mientras Estados Unidos e Irán trabajan para extender un alto al fuego, los compradores de petróleo en todo el mundo siguen lidiando con la peor disrupción de los mercados energéticos globales de la historia. Las exportaciones estadounidenses han sido clave para ayudar a cubrir el déficit de suministro, a medida que el presidente Donald Trump impulsa una mayor producción como parte de su agenda de dominio energético.

La tensión sigue siendo alta en el Estrecho de Ormuz, una vía crítica para los suministros energéticos globales. Estados Unidos ha establecido un bloqueo naval para cortar los envíos de petróleo iraní, mientras Teherán mantiene el Estrecho cerrado a otras embarcaciones.

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Gran parte de la demanda de barriles de crudo de Estados Unidos ha provenido de refinadores asiáticos que buscan reemplazar el petróleo afectado por la interrupción en Ormuz. Los productos refinados elaborados en Estados Unidos también se están enviando al exterior, incluso a través de rutas comerciales inusuales, como combustible para aviones que va de Nueva York a Inglaterra.

LB