Donald Trump insiste en que la guerra "está muy cerca de terminar"

Tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán durante el último fin de semana en Islamabad, Donald Trump sostuvo que la guerra “está muy cerca de terminar”. La declaración del presidente estadounidense se conoció a partir de una entrevista exclusiva concedida al programa "Morning with Maria", que se emitirá este miércoles por la cadena Fox News.

"Creo que está muy cerca de terminar, si", señaló el jefe de Estado cuando fue consultado sobre la reducción de los enfrentamientos entre ambos países, en un contexto atravesado por el fracaso de las tratativas diplomáticas desarrolladas el fin de semana en Pakistán.

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La advertencia de Trump no surgió de manera aislada. Coincidió con los preparativos de ambas partes para encarar una nueva instancia de diálogo, en medio de discusiones sobre una eventual suspensión del programa de enriquecimiento de uranio iraní y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, entre otros ejes de disputa.

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"Si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país - confrontó Trump - Y aún no terminamos. Veremos que pasa, pero creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", adelantó el mandatario estadounidense. En esa misma línea, añadió que "en los próximos días habrá una nueva ronda de negociaciones en Islamabad para acercar posiciones".

Durante este lunes, el líder republicano dispuso un bloqueo en las inmediaciones del estrecho, una medida que incrementó la tensión regional. Según informó este martes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), ninguna embarcación logró atravesar el estrecho, mientras que al menos seis buques revirtieron su curso tras recibir advertencias de la Armada norteamericana.

J. D. Vance en la reunión del fin de semana pasado con la comitiva de Irán, en Islamabad, capital de Pakistán

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Posteriormente, el presidente estadounidense afirmó: "Deberían quedarse allí, de verdad, porque algo podría suceder en los próximos dos días y estamos más inclinados a ir allá".

En paralelo, en Washington se desarrolló un encuentro entre representantes de Israel y Líbano, con el objetivo de avanzar hacia un posible alto el fuego en el otro de los frentes abiertos que atraviesan actualmente a Medio Oriente.

NG