"Negociaciones directas": Israel y el Líbano acordaron en Washington

Este martes 14, Israel y el Líbano acordaron “iniciar negociaciones directas” en una reunión diplomática, mediada por Estados Unidos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos convocó una reunión trilateral el 14 de abril de 2026, con la participación del secretario de Estado Marco Rubio, el consejero Michael Needham, el embajador de los Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, el embajador de Israel en los Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en los Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad.

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La reunión fue el primer encuentro importante entre los gobiernos de Israel y el Líbano desde 1993. “Los participantes mantuvieron conversaciones productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas entre Israel y el Líbano”, declaró Tommy Pigott, portavoz del organismo.

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Por su parte, Estados Unidos felicitó a ambos países por el “hito histórico” y expresó su apoyo a que las conversaciones continúen, así como a los planes del gobierno del Líbano para “restablecer el monopolio de la fuerza y poner fin a la influencia desmedida de Irán”.

Además, “expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de los continuos ataques de Hezbolá. Estados Unidos afirmó que cualquier acuerdo para cesar las hostilidades debe alcanzarse entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos”, llamando a que se eviten vías paralelas.

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Israel expresó su apoyo al “desarme de todos los grupos terroristas no estatales” y manifestó su interés por “colaborar con el Gobierno libanés para lograr este objetivo y garantizar la seguridad de los ciudadanos de ambos países”.

“El Estado del Líbano reafirmó la necesidad urgente de la plena aplicación del anuncio de cese de hostilidades de noviembre de 2024” y pidió un alto al fuego junto con medidas concretas para aliviar la grave crisis humanitaria que atraviesa el país.

El comunicado finaliza diciendo: “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”.

RG/AF