Una encuesta revela un rechazo histórico de los estadounidenses a Israel y Netanyahu, impulsado por los jóvenes

Las opiniones de los estadounidenses sobre Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, se volvieron notablemente más negativas en 2026. Así lo revela una nueva encuesta del Pew Research Center publicada el 7 de abril, que muestra una aceleración del deterioro respecto de todos los relevamientos anteriores del organismo.

Seis de cada diez estadounidenses tienen una opinión desfavorable de Israel, ya sea "algo" o "muy" desfavorable. Eso representa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto del año anterior y de casi 20 puntos desde 2022.

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El número más llamativo es el de quienes eligieron la opción más extrema. La proporción de adultos con una visión "muy desfavorable" de Israel llegó al 28%, casi el triple del 10% registrado en 2022. En cuatro años, lo que era una posición minoritaria dentro de la crítica se convirtió en la modalidad de rechazo más frecuente entre quienes tienen una mala opinión del país.

La encuesta se administró entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, aproximadamente un mes después del inicio de las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ese contexto bélico activo enmarca directamente los resultados.

La fractura generacional: el dato que cambia el mapa político

El hallazgo estructuralmente más relevante del informe es de orden generacional.

En ambos partidos políticos, la mayoría de los adultos menores de 50 años evalúa negativamente tanto a Israel como a Netanyahu. No se trata de un dato esperado en el caso republicano: en mediciones anteriores del Pew Research Center, el apoyo bipartidista a Israel se sostenía precisamente porque los republicanos jóvenes compensaban las pérdidas demócratas. Esa lógica ya no funciona.

Entre los republicanos de 18 a 49 años, el 57% tiene una opinión desfavorable de Israel, frente al 50% del año anterior. El salto de 7 puntos en un solo año, en el sector históricamente más leal al vínculo con Israel dentro del partido, es uno de los cambios más nítidos que registra el estudio. Los republicanos de 50 años o más, en cambio, siguen viendo a Israel mayoritariamente de forma positiva.

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Del lado demócrata, la tendencia es más pronunciada pero menos novedosa. Ocho de cada diez demócratas e independientes de inclinación demócrata tienen una visión desfavorable de Israel —el 80%—, frente al 69% del año anterior y al 53% de 2022. Los demócratas menores de 50 son algo más propensos que los mayores a marcar la opción "muy desfavorable": 47% contra 39%.

La misma línea de corte generacional aparece cuando el estudio pregunta por Trump. Los republicanos menores de 30 confían en su manejo de la relación con Israel en un 52%. Los republicanos mayores de 65, en un 93%. Una distancia de 41 puntos dentro del mismo partido, sobre la misma pregunta.

Netanyahu: por primera vez, los republicanos están divididos, según la encuesta

El deterioro de la imagen de Netanyahu es sostenido, pero lo que lo distingue en esta edición es que ya alcanzó al bloque que históricamente lo sostenía.

El 59% de los estadounidenses declara tener poca o ninguna confianza en Netanyahu para actuar correctamente en los asuntos mundiales. Es 7 puntos más que el año anterior y casi 20 puntos más que en 2023.

El informe lo describe con precisión: "Los republicanos tienen ahora evaluaciones mixtas sobre Netanyahu: el 45% tiene bastante o algo de confianza en él, mientras que el 44% tiene poca o ninguna confianza". La frase importa porque marca una ruptura. En todas las encuestas anteriores del Pew Research Center, la balanza republicana se inclinó del lado de la confianza. Esta es la primera vez que el resultado es empate técnico.

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Entre los demócratas, el número es más contundente. El 76% desconfía del premier israelí. Y la mitad de los demócratas —el 52%— declara no tener "ninguna confianza en absoluto", frente al 37% del año anterior. El informe consigna que esa cifra se sostiene "en todos los grupos etarios" dentro del partido.

La variable edad sigue siendo determinante en el campo republicano. "Los republicanos de 50 años o más tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los menores de 50 de confiar en Netanyahu", señala el estudio, con cifras de 58% frente al 30%.

Religión, Trump y la importancia del conflicto en la vida cotidiana

La afiliación religiosa ordena buena parte de las diferencias internas.

Los judíos estadounidenses y los protestantes evangélicos blancos son los únicos grupos que mantienen una visión mayoritariamente positiva de Israel: 64% y 65% respectivamente. En todos los demás grupos con tamaño muestral suficiente para analizar, las opiniones están divididas o son directamente negativas.

La imagen es más contrastada cuando se pregunta por Netanyahu. Incluso entre los judíos estadounidenses, el 56% declaró tener poca o ninguna confianza en el premier. Entre los musulmanes estadounidenses, esa cifra es del 91%, incluyendo al 74% que afirma no tener "ninguna confianza en absoluto".

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En cuanto a Trump, más de la mitad de los estadounidenses (55%) no confía en su manejo de la relación con Israel, una cifra que no varió significativamente desde agosto de 2025. Sin embargo, el informe señala un matiz: los estadounidenses son levemente más propensos a confiar en Trump para gestionar el vínculo con Israel que para otros temas de política exterior. En particular, la confianza en su manejo de la política hacia Irán es de apenas el 35%.

La brecha partidaria en este punto es extrema. Tres cuartas partes de los republicanos (73%) confían en Trump para tomar buenas decisiones sobre la relación con Israel. Solo el 16% de los demócratas dice lo mismo.

El conflicto Gaza-Hamas: personalmente importante, pero menos que Irán, dicen los estadounidenses

Más de la mitad de los estadounidenses (53%) dice que el conflicto entre Israel y Hamas es muy o algo importante a nivel personal. El número es casi idéntico al del año anterior.

Lo que cambió es la escala de comparación. Cuando se les pregunta por las acciones militares contra Irán, el 77% dice que ese conflicto es personalmente importante, frente al 53% del conflicto Gaza-Hamas. La diferencia de 24 puntos indica que, en el imaginario del público estadounidense, la guerra con Irán desplazó en urgencia percibida al conflicto de Gaza.

El contraste es más marcado en los republicanos. Entre los mayores de 50 años, el 69% considera el conflicto Gaza-Hamas personalmente importante. Entre los menores de 50, ese porcentaje cae al 43%.

En los grupos religiosos, los números son altos y estables. El 91% de los judíos estadounidenses, el 70% de los musulmanes y el 65% de los protestantes evangélicos blancos dicen que el conflicto Israel-Hamas les resulta personalmente importante. El informe consigna que esas cifras "no variaron sustancialmente respecto del año anterior".

— Ficha técnica: La encuesta fue realizada entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, sobre una muestra de 3.507 adultos estadounidenses, todos miembros del American Trends Panel del centro. El estudio incluyó sobremuestras de adultos musulmanes, judíos y asiáticos no hispanos para garantizar estimaciones más precisas de esos subgrupos, con rebalanceo posterior para reflejar sus proporciones reales en la población general.

ds