Guerra entre EE.UU. e Irán amenaza meta de inflación de Milei en Argentina

El conflicto de EE.UU. con Irán amenaza con desbaratar una de las promesas más enfáticas de Javier Milei: una inflación mensual inferior al 1% hacia mediados de este año.

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La inflación mensual se aceleró a 3,4% en marzo, el nivel más alto en un año, según datos publicados el martes. El presidente libertario reconoció que fue un mal resultado, y los inversores ahora anticipan un camino más difícil para contener los precios. El aumento de los costos energéticos provocado por la guerra está obligando a revisar las previsiones de inflación para los próximos meses.

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“Para agosto la inflación minorista arrancará con cero”, había dicho un Milei más entusiasta en un discurso en marzo, enumerando una serie de condiciones para que eso ocurriera. En otra aparición, afirmó para mediados del próximo año, el problema de la inflación en Argentina “tendrá fecha de defunción”.

El gobierno mantiene ese mensaje. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo esta semana que la inflación de abril debería desacelerarse, una tendencia habitual en Argentina ya que marzo tiene muchos factores estacionales. La administración apuesta a que la inflación se modere si se disipa el impacto energético derivado de Irán y la economía local se mantiene en curso.

Por ahora, el mercado se mueve en sentido contrario. Las tasas implícitas de inflación derivadas de las letras en pesos a tasa fija y la deuda ajustada por inflación de Argentina subieron a 31% en abril desde 25% en enero, según cálculos del Banco de Valores, el principal fiduciario financiero del país. Los inversores ahora exigen protección frente a una trayectoria de inflación mucho más alta que la que anticipaban hace apenas unas semanas.

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“El precio del petróleo no va a volver a niveles previos al conflicto, y eso va a tener un impacto en energía, tanto directa como indirectamente”, dijo Fernando Marengo, socio de BlackToro, una firma de inversión y asesoría enfocada en Argentina con operaciones en el país y en EE.UU.

El impacto del petróleo podría sentirse con más fuerza en Argentina que en otros países —desde la gasolina hasta la logística y los costos de fertilizantes— porque el agro sigue siendo el pilar de las exportaciones y de la actividad económica, especialmente durante la cosecha en curso. Más allá del impacto inmediato, también existen efectos de segunda ronda más difíciles de medir, como los costos de alimentos y de las cadenas de suministro.

Otro factor más difícil de prever es la opinión de los argentinos sobre Milei, que ha dependido en gran medida de su lucha contra la inflación en los dos años y medio que lleva en el poder. Si bien ha logrado reducir el indicador desde los tres dígitos a cifras más habituales para los estándares argentinos, ha repuntado gradualmente en los últimos meses. La aprobación de Milei cayó a 36% en marzo, el nivel más bajo de su presidencia.

La inflación esperada para todo 2026 subió a 29,1% en marzo desde 22,4% en enero, según la encuesta mensual del banco central. También prevén que la inflación mensual de agosto ronde el 1,8%, ligeramente por encima de su estimación previa.

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“Los riesgos de corrección están al alza”, dijo Rodrigo Park, economista jefe de Santander en Argentina. La estimación de inflación anual del banco subió a 26% para fines de este año desde 16% previamente. “Tuvimos cifras por encima de lo esperado en el primer trimestre por razones domésticas, pero ahora también creemos que las subas de los combustibles van a tener impacto”.

GZ