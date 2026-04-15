Donald Trump lanzó un nuevo ataque contra el Papa León XIV a través de su red Truth Social, y sugirió que no está al tanto de la realidad política de Irán. En la madrugada de este miércoles, posteó: “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán mató a al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses?”. La frase continuaba: "y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba atómica".

El posteo cerraba con una frase de tono irónico: "Gracias por su atención a este tema", y concluía: "¡Estados Unidos está de vuelta!" (America is back!) en alusión a su lema de campaña, "Hacer a Estados Unidos grande otra vez" ("Make America Great Again", abreviado como MAGA).

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Este posteo es uno más en la escalada de desafíos verbales del presidente al Papa, en aumento desde que el pontífice pidió por la paz en Medio Oriente y llamó a respetar el alto el fuego. En los últimos días, Trump tildó a León XIV de "débil frente al crimen", y "pésimo en política exterior", e insinuó que había sido electo como líder de la iglesia católica gracias a él, para facilitar las negociaciones con la administración de Estados Unidos.

Otra imagen polémica junto a Jesús: "Dios podría estar jugando su carta Trump"

El mandatario compartió este miércoles en Truth Social una publicación de la cuenta “Irish for Trump” en la plataforma X donde se muestra una representación de Trump abrazado por Jesús, rodeado por una aureola resplandeciente y ubicado junto a la bandera estadounidense. El posteo decía: “¿No parece que Dios podría estar jugando su carta Trump?”. El texto de la publicación original presentaba así al mandatario como la “carta victoriosa” para la lucha contra “monstruos satánicos que sacrifican niños”, en alusión a Irán.

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El presidente defendió sus posteos frente a los cuestionamientos de la oposición política. “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, pero a mí me parece genial!!!”, expresó a través de Truth Social.

No es la primera publicación del presidente con imágenes realizadas con inteligencia artificial. Recientemente difundió una imagen en la que aparecía personificado como Jesucristo mientras realizaba una sanación, lo que provocó que una fractura con sectores de la derecha católica. Formadores de opinión cristianos como la periodista Megan Basham calificaron las imágenes del mandatario como una “blasfemia indignante” y cuestionaron sus motivos. Ante el repudio, el mandatario eliminó el contenido de su cuenta y dio una explicación: “Se supone que soy yo como médico, curando a la gente. Y yo curo a la gente. La curo mucho”, dijo, en referencia a su supuesta capacidad para lograr que las personas mejoren su vida.

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También desestimó los críticas sobre su personificación de figuras sagradas, le echó la culpa sobre ese tipo de versiones a los medios de prensa y denunció una supuesta persecución mediática.

La Iglesia mantiene su postura crítica frente a la ofensiva militar de Estados Unidos

Por su parte, el Vaticano describió el uso de simbología religiosa por parte de Trump como algo “profundamente irrespetuoso”. León XIV aseguró que no tiene miedo de las presiones o declaraciones de la administración estadounidense. Durante un vuelo hacia Argelia, el lunes 13 de abril, descartó un debate directo con el presidente y caracterizó la ofensiva de Estados Unidos en Irán como un “delirio agresivo”. Durante su primera Pascua, advirtió de forma tajante: “Quien inicia una guerra responderá ante Dios”.

El enfrentamiento escaló por las diferencias profundas que estos líderes mantienen en materia de geopolítica, defensa y migración. El Papa mantiene una línea crítica hacia el gobierno de Estados Unidos, similar a la postura de su antecesor, Francisco, y se mostró en desacuerdo con las acciones militares contra los gobiernos de Irán y Venezuela, algo que Trump no perdona.

Trump aseguró que China acordó no enviar armas a Irán

En otro posteo en Truth Social publicado este miércoles, el presidente aseguró que China aceptó no enviar armas a Irán, otrora su aliado, y que el líder Xi Jinping le ha dado garantías personales. "Han aceptado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un abrazo grande y bien fuerte cuando llegue allí dentro de unas semanas", escribió, en referencia a la reunión bilateral prevista para desarrollarse el 14 y 15 de mayo en Beijing.

En una entrevista con Fox Business emitida el miércoles, Trump dijo que Xi había prometido "básicamente" no entregar armas. "Había oído que China está dando armas a Irán. Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo", explicó.

China es el principal socio comercial de Irán. Este martes acusó a Estados Unidos de un comportamiento "peligroso e irresponsable" por su bloqueo de puertos iraníes, y Xi prometió que desempeñaría un "papel constructivo" para promover la paz. En su publicación en Truth Social, Trump insistió: "China está muy contenta con que yo abra de forma permanente el estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo".