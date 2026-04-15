Crece la polémica por la venta de la carne de burro.

La comercialización de carne de burro volvió al centro del debate público tras la difusión de denuncias sobre su presunta venta irregular en distintos puntos del país. La controversia crece tanto por cuestiones sanitarias como por el rechazo cultural que genera su consumo en amplios sectores de la sociedad.

El tema tomó notoriedad luego de operativos realizados por autoridades locales, que detectaron productos cárnicos sin rotulación clara o con procedencia dudosa. En algunos casos, se investiga si la carne ofrecida como vacuna podría haber sido sustituida o mezclada con carne de burro sin informar a los consumidores.

Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordaron que la comercialización de cualquier tipo de carne debe cumplir estrictos controles sanitarios, trazabilidad y etiquetado. “El consumidor tiene derecho a saber qué está comprando y consumiendo”, remarcaron desde el organismo.

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Si bien la carne de burro no está prohibida en todos los contextos, su venta sin habilitación o sin los controles correspondientes representa un riesgo para la salud pública. Además, la falta de transparencia en su comercialización puede constituir un delito, especialmente si implica fraude alimentario.

A la preocupación sanitaria se suma un fuerte componente cultural. En Argentina, el consumo de carne equina —y en particular de burro— no forma parte de los hábitos alimenticios tradicionales, lo que genera rechazo y alarma ante la posibilidad de ingesta involuntaria.

Organizaciones de defensa del consumidor también se manifestaron, exigiendo mayores controles y sanciones para quienes incumplan la normativa. Al mismo tiempo, reclaman campañas de información para que la población pueda identificar productos correctamente etiquetados y evitar engaños.

Por su parte, especialistas en nutrición señalan que el problema no radica únicamente en el tipo de carne, sino en las condiciones de faena, conservación y distribución. “El riesgo principal es la informalidad”, advierten.

En este contexto, la polémica continúa escalando y abre un debate más amplio sobre la seguridad alimentaria, los controles estatales y la necesidad de reforzar la confianza en la cadena de comercialización de alimentos.