Cómo sigue el clima en provincia y ciudad de Buenos Aires: ¿Volverían las lluvias?

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa días de relativa estabilidad, pero los pronósticos anticipan que la calma no será total: la posibilidad de lluvias vuelve a aparecer en el horizonte cercano.

Según los reportes meteorológicos más recientes, tras jornadas con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, la inestabilidad comenzará a incrementarse hacia mitad de semana. Para los próximos días se espera un aumento de la nubosidad y condiciones propicias para precipitaciones aisladas.

En concreto, el pronóstico marca que entre martes y miércoles podrían registrarse chaparrones débiles y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación cercanas al 40%. ￼ Esto implica un regreso moderado de las lluvias, aunque lejos de los temporales intensos que afectaron a la región en semanas anteriores.

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Los especialistas señalan que este tipo de inestabilidad es típica de la transición estacional: jornadas con sol y temperaturas agradables que alternan con períodos de nubosidad y lluvias intermitentes. En este contexto, no se descartan cambios bruscos en el corto plazo.

Además, si bien podrían darse precipitaciones, no se prevé —por ahora— un escenario de lluvias persistentes o eventos extremos generalizados. En situaciones recientes, las tormentas en el AMBA se presentaron de forma puntual, con mejoras rápidas en las horas siguientes. ￼

Las temperaturas, en tanto, se mantendrán en valores moderados, con máximas que rondarán los 24° a 26°, acompañando este patrón climático variable.

En síntesis, el clima en el AMBA seguirá inestable: las lluvias podrían volver en forma aislada durante la semana, en un escenario típico de otoño donde el paraguas vuelve a ser un aliado clave.