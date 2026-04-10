¿Por qué el próximo verano podría ser más largo?

Distintos informes climáticos encendieron las alertas: el próximo verano en el hemisferio sur podría extenderse más de lo habitual, con temperaturas elevadas durante un período más prolongado. La explicación no responde a una única causa, sino a la combinación de varios fenómenos globales vinculados al cambio climático.

Uno de los factores clave es el aumento sostenido de la temperatura media del planeta, que altera los ciclos estacionales tradicionales. Según especialistas en meteorología, los veranos tienden a comenzar antes y a finalizar más tarde, con olas de calor más frecuentes e intensas.

A esto se suma la posible influencia de eventos como El Niño, que modifica las condiciones atmosféricas y oceánicas a nivel global. Este fenómeno suele generar temperaturas más altas en varias regiones, incluyendo Sudamérica, además de cambios en las precipitaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Estamos viendo una tendencia clara hacia estaciones más extremas. El verano no solo se intensifica, sino que también se alarga”, explicaron desde centros de investigación climática. En este contexto, los registros históricos comienzan a mostrar que las transiciones entre estaciones son cada vez menos marcadas.

El impacto no es menor: un verano más largo puede afectar la salud, con mayor riesgo de golpes de calor, y también sectores como la agricultura, la energía y el turismo. Las altas temperaturas sostenidas incrementan el consumo eléctrico y pueden generar estrés hídrico en cultivos.

Además, en áreas urbanas, el fenómeno se agrava por el llamado “efecto isla de calor”, donde el cemento y la falta de espacios verdes potencian las temperaturas.

Frente a este escenario, los expertos insisten en la necesidad de medidas de adaptación, desde políticas públicas hasta cambios en hábitos cotidianos. Mientras tanto, todo indica que el calendario climático, tal como se conocía, empieza a modificarse de forma cada vez más evidente.