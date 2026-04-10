La confianza del campo está en su nivel más alto.

Según el índice de confianza del empresario agropecuario realizado por Crea, la confianza del sector agropecuario alcanzó en marzo de 2026 su punto más alto en nueve años.

El estudio revela un alza de 70 puntos lo que representa una suba de 4,5%, respecto de noviembre de 2025 y un 7,7% en términos interanuales.

El promedio histórico del indicador es de 48 puntos, lo que ubica a este dato en uno de los puntos más altos de toda la serie relevada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el estudio, la mejora se explica por mejores expectativas de precios y por una mayor predisposición a invertir, especialmente en el rubro ganadero.

El 82% de los empresarios ganaderos considera que es un buen momento para invertir, mientras que solo el 28% en agricultura y el 19% en lechería comparten esa percepción.

La industria ganadera está impulsada por los altos valores en el mercado internacional y por una recuperación en el negocio local.

Los especialistas agregan que la mayor demanda prevista es en parte por los acuerdos de Argentina con Estados Unidos.

Y expectativas en la mejora de los pedidos por parte de Asia, especialmente desde China y Europa, que también aportan al sector ganadero argentino.







