El sector agropecuario tocó el nivel más alto de confianza en casi una década.

La confianza del sector agropecuario en el Gobierno alcanzó su nivel más alto en casi diez años, según distintos relevamientos privados que miden el clima de expectativas entre productores y empresarios del campo. El dato marca un cambio significativo en la relación entre la administración nacional y uno de los principales motores de la economía argentina.

De acuerdo con los informes, el repunte en la confianza se vincula con señales oficiales orientadas a mejorar las condiciones de producción, reducir la presión impositiva y normalizar el funcionamiento de los mercados. En particular, el sector valora medidas que apuntan a simplificar regulaciones, garantizar previsibilidad y mejorar la rentabilidad de las exportaciones.

El indicador, que combina expectativas sobre la situación económica, el contexto político y las decisiones del Ejecutivo, mostró una fuerte recuperación en los últimos meses. Este cambio se da tras años de tensiones entre el campo y distintos gobiernos, marcados por conflictos en torno a retenciones, cupos de exportación y políticas cambiarias.

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Productores consultados destacan que, si bien persisten desafíos estructurales como la inflación, los costos en dólares y la volatilidad macroeconómica, el actual escenario genera mejores perspectivas a mediano plazo. “Hay una expectativa distinta, más alineada con la posibilidad de invertir y producir”, coinciden desde entidades rurales.

Sin embargo, especialistas advierten que la mejora en la confianza deberá consolidarse con resultados concretos. Señalan que factores como la estabilidad cambiaria, el acceso al crédito y la evolución de los precios internacionales serán determinantes para sostener este optimismo.

En este contexto, el repunte del ánimo en el sector agropecuario aparece como un dato relevante para la economía en su conjunto, dado el peso del complejo agroexportador en la generación de divisas. El desafío, coinciden los analistas, será transformar la expectativa en crecimiento efectivo y sostenido.