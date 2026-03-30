Alerta en el campo por las lluvias de otoño que retrasan las cosechas.

Las intensas lluvias de las últimas semanas encendieron las alarmas en el sector agropecuario, donde productores advierten por demoras en las cosechas y posibles pérdidas en los rindes. En plena campaña gruesa, el exceso de agua complica el ingreso de maquinaria a los campos y pone en riesgo la calidad de los cultivos.

Desde entidades del agro, como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, señalaron que las precipitaciones registradas en zonas clave de producción, especialmente en la región pampeana, están generando retrasos en la recolección de soja y maíz. La situación se vuelve crítica en lotes donde el suelo no logra drenar con rapidez.

El principal problema no es solo la demora, sino también el impacto sobre la calidad del grano. La humedad excesiva puede provocar brotado, enfermedades y pérdidas de peso, lo que afecta directamente el valor comercial de la cosecha.

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Además, los caminos rurales anegados dificultan el transporte, lo que agrava aún más el panorama logístico. En algunos casos, productores aseguran que ni siquiera pueden sacar la producción ya recolectada, lo que incrementa los costos y genera incertidumbre.

Por su parte, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) explican que, si bien las lluvias son necesarias para el desarrollo de los cultivos, los excesos en momentos clave del ciclo productivo pueden tener consecuencias negativas difíciles de revertir.

El escenario abre interrogantes sobre el impacto económico que estas condiciones climáticas podrían tener en uno de los sectores más importantes para la generación de divisas del país. A la espera de una mejora en el clima, el campo sigue de cerca los pronósticos, con la esperanza de poder retomar el ritmo de cosecha en los próximos días.