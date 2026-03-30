Subastan un petit hotel abandonado

Se subastará un edificio, abandonado hace más de 10 años, que estaba destinado -por entonces- a funcionar como sede de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa).

El inmueble, ubicado en Avenida Rivadavia 4615, barrio de Caballito, saldrá a subasta el próximo 30 de abril a las 14 horas, con un precio base de USD 906.000.

La medida del gobierno nacional, se realizó a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta venta, impulsada como parte de un plan respaldado por la presidencia de Javier Milei se lleva adelante con el objetivo de desprenderse de más de 180 inmuebles y terrenos públicos considerados ociosos.

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Este inmueble tuvo como último destino oficial ser la sede principal de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), proyecto que quedó inconcluso tras la intervención del centro de estudios y la desafectación formal resuelta a fines de 2025.

Los interesados en consultar el pliego de subasta podrán hacerlo hasta el 16 de abril de 2026 a las 17:00 a través del sistema SUBAST.AR, siempre que hayan completado el proceso de registro y autorización como usuario externo. La subasta electrónica del Estado requerirá a los interesados una garantía del 1,5% del valor base para participar.

El acto de cierre de inscripción para participar está previsto para el 23 de abril de 2026 a las 12.