Recomiendan hacer teletrabajo ante el alza del petróleo.

En medio de un contexto internacional marcado por la suba del precio del petróleo, distintos organismos y gobiernos comenzaron a impulsar medidas concretas para reducir el consumo de combustible. Entre ellas, el teletrabajo vuelve a cobrar protagonismo como una herramienta rápida y efectiva.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomendó fomentar el trabajo remoto, sugiriendo incluso que los empleados puedan desempeñar sus tareas desde sus hogares hasta tres días por semana. El objetivo es claro: disminuir los traslados diarios y, con ello, el uso de vehículos particulares, uno de los principales focos de consumo de petróleo a nivel global.

El transporte representa una porción significativa de la demanda de combustibles, por lo que reducir la circulación de autos impacta directamente en la necesidad de petróleo. En este sentido, el teletrabajo aparece como una medida de implementación inmediata que puede generar efectos visibles en el corto plazo.

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Sin embargo, no se trata de una solución aislada. Las recomendaciones también incluyen incentivar el uso del transporte público, compartir vehículos, reducir la velocidad en rutas y limitar los viajes aéreos, especialmente los laborales.

A pesar de sus beneficios, el teletrabajo presenta limitaciones: no todos los sectores pueden adaptarse a esta modalidad y su implementación depende, en gran medida, de la infraestructura tecnológica y la organización de cada empresa.

En este escenario, el trabajo remoto se posiciona nuevamente como una pieza clave dentro de un conjunto de estrategias destinadas a enfrentar la crisis energética y amortiguar el impacto del aumento del petróleo en la economía global.