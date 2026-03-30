La Libertad Avanza porteña propone cambios en la VTV: ¿Cuáles serían?

El espacio político La Libertad Avanza volvió a instalar el debate sobre la regulación vehicular en Argentina, al impulsar una serie de propuestas orientadas a flexibilizar controles y reducir costos para los conductores.

Entre las iniciativas que comenzaron a circular, se destacan modificaciones en los sistemas de verificación técnica, la simplificación de trámites para la obtención y renovación de licencias de conducir, y una revisión del esquema de impuestos vinculados a la propiedad y circulación de vehículos.

Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que el objetivo es “desburocratizar” el sistema y aliviar la carga económica sobre los ciudadanos. En esa línea, argumentan que muchas de las normativas actuales generan costos innecesarios y dificultades administrativas sin un impacto proporcional en la seguridad vial.

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Sin embargo, las propuestas generan posiciones encontradas. Especialistas en seguridad vial advierten que una flexibilización excesiva podría traducirse en mayores riesgos en las rutas y calles, mientras que sectores afines destacan la necesidad de modernizar regulaciones que consideran obsoletas.

El debate también alcanza a las provincias, responsables de implementar gran parte de estas normativas, lo que abre interrogantes sobre cómo se articularían eventuales cambios a nivel nacional.

Por el momento, las iniciativas se encuentran en etapa de análisis y discusión, pero ya anticipan un nuevo foco de tensión entre quienes promueven una menor intervención del Estado y quienes priorizan el control como herramienta clave para la prevención de accidentes.