La VTV en provincia de Buenos Aires versus CABA: ¿qué diferencias hay entre las reglamentaciones vigentes?

La VTV es un trámite obligatorio para los automóviles y motos que circulan en Argentina y tiene como objetivo comprobar el estado mecánico de los vehículos para reducir siniestros viales y controlar las emisiones contaminantes. Sin embargo, en el AMBA existen dos sistemas regulatorios distintos: uno que rige en la Provincia de Buenos Aires y otro en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los aspectos sustanciales es la vigencia de la oblea, que se entrega tras aprobar la inspección mecánica: en algunos casos en CABA puede extenderse hasta dos años, algo que no ocurre en la normativa provincial.

Reformas en la VTV: el Gobierno ratificó los cambios y rechazó el reclamo de los talleres

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque ambos procedimientos de Verificación Técnica Vehicular tienen el mismo propósito. No obstante, presentan diferencias en lo que respecta: plazos, vigencia, costos y requisitos. Esto genera dudas frecuentes entre conductores que se trasladan diariamente entre ambos distritos.

VTV: vencimiento de la oblea

Uno de los contrastes más notorios entre las legislaciones es el momento en que un vehículo debe realizar su primera VTV. El sistema de inspección revisa aspectos como frenos, suspensión, neumáticos, luces, dirección, emisiones contaminantes y estado general del vehículo.

Costo y antigüedad de la VTV en provincia de Buenos Aires

1.Inicio de la obligación: la VTV debe realizarse a partir de los 2 años de antigüedad del vehículo o cuando supere los 60.000 km, lo que ocurra primero.

2. Costo: Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65, vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604 y Motos: $38.801

3.Periodicidad: una vez realizada la primera verificación, la renovación es anual.

4.Cronograma: el turno se organiza según el último número de la patente.

5. Exenciones: jubilados con ingresos bajos y personas con discapacidad pueden acceder a gratuidad o descuentos.

El Gobierno anunció cambios en la VTV: cuáles son y a partir de cuándo se implementan

Costo y antigüedad de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

1.Inicio de la obligación: los vehículos particulares deben verificar recién desde el cuarto año de antigüedad o al alcanzar los 64.000 km.

2. Vehículos: $63.453,61 y Motovehículos: $23.858,78

VTV en Ciudad de Buenos Aires

3. Vigencia variable: algunos autos pueden obtener una oblea válida por dos años si cumplen ciertas condiciones de antigüedad y kilometraje.

4.Requisitos al asistir al turno: se debe presentar DNI, licencia de conducir, seguro vigente, cédula del vehículo y comprobante de turno, además de elementos de seguridad como matafuegos, balizas y botiquín.

5. Calendario: también se organiza por terminación de patente, para ordenar la demanda anual

Nuevo aumento de la VTV en provincia de Buenos Aires: a partir de cuándo pasará a costar casi $100.000

En CABA los autos particulares deben realizar la primera verificación cuando cumplen tres años de antigüedad o superan los 60.000 kilómetros recorridos. Y luego de ese primer control, el trámite debe renovarse cada año para poder circular dentro de la ciudad.

En tanto que, en el territorio de la provincia de Buenos Aires el vencimiento está esquemtizado según el último número de la patente y por el otro.

PM