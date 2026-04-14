Cuál es el impacto de la basura tecnológica.

El crecimiento acelerado del consumo de dispositivos electrónicos en todo el mundo trajo consigo una problemática cada vez más visible: la acumulación de Residuos electrónicos, también conocidos como “basura tecnológica”. Desde celulares hasta electrodomésticos, estos residuos representan un desafío ambiental, económico y sanitario.

Un problema en expansión

Cada año se generan millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel global. La rápida obsolescencia de los dispositivos —muchas veces impulsada por la innovación constante o el consumo— hace que productos como teléfonos, computadoras o televisores queden en desuso en pocos años.

En países como la Argentina, el volumen de estos desechos crece sin un sistema de reciclaje completamente desarrollado, lo que deriva en acumulación en rellenos sanitarios o, en algunos casos, en basurales a cielo abierto.

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Impacto ambiental

Uno de los principales riesgos de la basura tecnológica es su impacto sobre el ambiente. Muchos dispositivos contienen materiales tóxicos como plomo, mercurio o cadmio, que pueden filtrarse al suelo y al agua si no son tratados correctamente.

Esto no solo contamina ecosistemas, sino que también afecta la biodiversidad y puede ingresar en la cadena alimentaria, generando consecuencias a largo plazo.

Riesgos para la salud

El manejo informal de residuos electrónicos —como la quema de cables para extraer cobre o el desarme sin protección— expone a trabajadores y comunidades a sustancias peligrosas. Estas prácticas pueden provocar enfermedades respiratorias, daños neurológicos y otros problemas de salud.

¿Se puede revertir?

Especialistas coinciden en que la solución pasa por una combinación de políticas públicas, responsabilidad empresarial y cambios en los hábitos de consumo. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• Promover el reciclaje y la reutilización de الأجهزة electrónicos

• Fomentar el diseño de productos más duraderos y reparables

• Implementar sistemas de recolección diferenciada

• Concientizar a la población sobre el descarte responsable

En ese sentido, la llamada “economía circular” aparece como una alternativa clave para reducir el impacto ambiental, al extender la vida útil de los productos y recuperar materiales valiosos.

Un desafío global

La basura tecnológica ya no es un problema del futuro, sino una realidad del presente. A medida que la digitalización avanza, también lo hace la necesidad de gestionar de manera sustentable los residuos que genera.

El desafío será encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el cuidado del ambiente, en un mundo cada vez más conectado pero también más consciente de sus límites.