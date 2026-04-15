Crecen los patentamientos de máquinas agrícolas.

En medio de un contexto económico desafiante, el sector agropecuario muestra señales de dinamismo: los patentamientos de maquinaria agrícola registran un crecimiento sostenido en los últimos meses, impulsados por la necesidad de modernización y la mejora en las expectativas productivas.

Según datos relevados por el sector, la inscripción de equipos como tractores, cosechadoras y pulverizadoras evidenció una suba interanual significativa. Este repunte se vincula, en parte, a una mayor disponibilidad de financiamiento y a la recuperación de la actividad tras campañas afectadas por la sequía.

El aumento en los patentamientos no solo refleja una renovación del parque de maquinaria, sino también una apuesta por la eficiencia. Los nuevos equipos incorporan tecnología de precisión, sistemas de monitoreo satelital y herramientas digitales que permiten optimizar recursos, reducir costos y mejorar los rendimientos.

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Fabricantes y concesionarios coinciden en que la demanda se concentra especialmente en maquinaria de gama media y alta, donde la incorporación tecnológica marca la diferencia. Además, destacan que muchos productores optan por adelantar inversiones ante la expectativa de cambios en las condiciones económicas.

Otro factor clave es el rol del crédito. Las líneas de financiamiento, tanto públicas como privadas, han facilitado el acceso a equipos de mayor valor, con plazos más largos y tasas más competitivas. Esto permitió que productores medianos también puedan renovar su maquinaria, algo que en años anteriores resultaba más complejo.

Sin embargo, el crecimiento no es homogéneo en todo el país. Las regiones con mejores resultados productivos son las que lideran las compras, mientras que otras zonas aún muestran cautela. A esto se suman las diferencias en costos logísticos y la disponibilidad de repuestos, que siguen siendo desafíos para el sector.

Desde las cámaras empresarias señalan que el incremento en los patentamientos es una señal positiva, aunque advierten que la estabilidad macroeconómica será clave para sostener la tendencia en el tiempo.

De cara a los próximos meses, las perspectivas se mantienen moderadamente optimistas. Si bien el contexto sigue siendo incierto, el agro vuelve a posicionarse como uno de los motores de inversión, con la maquinaria agrícola como protagonista de esta nueva etapa.